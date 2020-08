“Después de años de intentar que mi esposo cambiara, tomé la decisión de terminar con mi matrimonio. Él es una persona fría, distante, colérica, celosa y hace años que ya no hacemos nada juntos, no es sensible en ningún aspecto y me cansé. Él no quiere buscar ayuda y me llamó la atención que lo hablé con mis hijos y me dijeron que les daba igual, porque el papá es muy distante con ellos. Nunca hacemos nada como familia, no hay paseos, siempre somos mis hijos y yo. Creí que no me iba a sentir bien con la decisión, pero la verdad me siento en paz”.