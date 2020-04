“Desde hace mucho tiempo he tenido problemas con mi pareja y la verdad ya no tengo ganas de seguir. En estos días que nos hemos visto menos por esta situación y la verdad prácticamente ni hablamos. Llevamos dos semanas en las que no sabemos nada el uno del otro y tomé la decisión de llamarlo y no me quiso contestar. Le escribí un mensaje de texto y le dije que ya no quería nada con él y di por terminada la relación, pero no sé si será conveniente hablar con él y aunque lo he intentado simplemente no dice nada y ahora me tiene bloqueada”.