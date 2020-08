“Todo el país sabe que Cañero toma café negro sin azúcar, a mí a los redondeles me llevan un termo de esa bebida porque saben que no tomo nada más, igual me pasa cuando voy al rancho de Vicente Fernández y a otros lugares. En el programa tenemos una charla tomándonos un cafecito y hablamos sobre distintas cosas, pero eso sí, deben tener algún vínculo con lo taurino, lo equino o el rodeo porque es la actividad que represento”, comentó el experto en cachudos.