Farándula

Toni Costa cuenta con lujo de detalles cómo presentó Mimi Ortiz a su hija

Toni Costa habló sobre la manera en la que su hija Alaia conoció a Mimi Ortiz

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Johanna Villalobos recibió en su pódcast a Mimi Ortiz y Toni Costa, quienes hablaron abiertamente sobre los retos y aprendizajes de ser padres solteros mientras construyen una relación sentimental.

Toni también aprovechó para aclarar que muchas veces las personas opinan sobre su vida sentimental sin conocer realmente cómo suceden las cosas.

LEA MÁS: Rodolfo González sorprende con esto que hizo por primera vez desde que asumió Telenoticias

Cómo presentó Mimi Ortiz a su hija

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Toni explicó cómo hizo para que su hija Alaia conociera a Mimi Ortiz. Según contó, prefirió manejar todo de manera tranquila y sin presiones.

Toni Costa y Mimi Ortiz
Toni Costa y Mimi Ortiz (Johanna Villalobos/YouTube)

“Yo tuve mucha suerte porque se dio todo de una manera bastante mágica, no es por nada, pero se dio de forma muy sorprendente. Posiblemente, como que tenía a Alaia de alguna manera un poco más abierta, por la manera en la que yo le fui adentrando un poquito el tema. Lo vio con ilusión y lo más importante es que yo no le dije: ‘ella es mi novia’. Yo nunca se lo dije porque aparte no éramos novios, estábamos conociéndonos.

LEA MÁS: Natalia Monge estará en ¿Quién quiere ser millonario? y jugará por una causa muy especial

“Yo le dije: ‘hay una chica que me gusta’ y ella como que de repente se interesó, compartieron y le cayó muy bien. A partir de ahí fue una cosa muy natural y muy normal, no me costó nada que Mimi entrara a mi vida y en la vida de mi hija”, explicó el bailarín.

El episodio completo del pódcast ya se encuentra disponible en YouTube, donde la pareja también aborda otros temas relacionados con la familia, las relaciones y la crianza.

Toni Costa y Mimi Ortiz
Toni Costa y Mimi Ortiz (Johanna Villalobos/YouTube)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mimi OrtizToni CostaJohanna Villalobos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.