Toni Costa, juez de Mira quién baila, prepara clase de zumba gratis para noviembre

Toni Costa, juez español de Mira quién baila, prepara una clase se zumba gratis y su novia Mimi Ortiz también estará presente.

El bailarín español Toni Costa, juez de Mira quién baila (MQB), se alista para contagiar de ritmo y energía a los costarricenses con una clase de zumba gratuita.

La actividad, que promete ser una verdadera fiesta, se realizará en noviembre y es organizada con la ayuda de Berny Madrigal, quien participó en este formato el año pasado.

Berny tiene una productora de eventos y en noviembre de 2024 también lo ayudó con este proyecto, el cual se realizó en el Polideportivo de Hatillo 2.

En la primera “Zumba mae”, como bautizó la actividad el novio de Mimi Ortiz, llegaron más de 800 personas, por lo que están en busca de un lugar más grande para este año.

Toni Costa hizo la primera clase se zumba gratis en noviembre de 2024 y fue en el polideportivo de Hatillo 2.

Toni, reconocido por su carisma y su talento en la pista, ha querido acercarse a sus seguidores ticos de una manera especial, ofreciendo una experiencia llena de movimiento, diversión y buena música.

De momento, no ha revelado el lugar ni la fecha donde será el “Zumba mae 2″, solo que será más céntrico, para que más gente llegue a hacer ejercicio con él y los participantes de esta segunda temporada de MQB.

Obviamente, su novia Mimi Ortiz también lo acompañará a hacer zumba ese día.

El español anunciará pronto en sus redes el lugar que ya eligió para la actividad.