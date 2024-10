Toni Costa se confesó con La Teja sobre la colombiana que lo acompañó a la gala de Mira quién baila

Toni Costa es el juez y galán de Mira quién baila de Teletica. (Instagram)

Al juez Toni Costa se le vio muy bien acompañado en la cuarta gala de Mira quién baila, y hay quienes aseguraron que podría tratarse de su nueva novia.

En una de las graderías del estudio Marco Picado de Teletica estaba una colombiana llamada Nathalia Obonaga, a quien vieron muy cerquita del español también durante el ensayo del sábado.

Como en La Teja no nos andamos por las ramas, llamamos de una al bailarín para que nos contara quién es esa joven que lo estaba apoyando en el programa.

- ¿Quién es la colombiana que lo acompañó a la gala del domingo?

Esa chica trabaja con mi oficina de manejo de Alejandra Palomera (su mánager) y, a veces, la oficina envía a su gente, la que trabaja con ella, para que estén con sus talentos y ver que todo esté bien. No vienen siempre, pero una que otra vez vienen y este fin de semana ella estaba aquí y vino a acompañarme, simplemente es eso.

- Se les relacionó sentimentalmente en algunas páginas, ¿entonces no son nada?

Es normal, no es la primera vez que pasa. O sea, cualquier persona que esté cerca de mí, chica y demás, ya me la ponen de novia (risas), pero nada, somos amigos porque hace tiempos trabajamos con Alejandra, y hemos coincidido muchas veces y esta vez tocó que me acompañara al show. Lo que pasa es que se suelta ese rumor y, simplemente, es eso.

Ella es la guapa colombiana Nathalia Obonaga, quien acompañó a Toni Costa en la gala de Mira quién baila. (Cortesía)

- ¿Cuál es la función de ella? ¿A qué vino exactamente?

Mi mánager es Alejandra Palomera y ella tiene varias personas que trabajan para ella, que han ido muchas veces o acompañan a los talentos a los proyectos para ver que todo esté bien, para controlar que todo esté corriendo en orden, de que yo tenga mis atenciones que se han estipulado en el contrato y, simplemente, es cuidar al talento por así decirlo.

Obviamente, como ella está aquí, quiso ver el show no desde un rincón sino ahí al frente, y cómo yo voy trabajando, y luego estuvo ahí pendiente de que no me faltara nada, lo que es su trabajo en sí y que suele hacer en estos casos.

A usted es el único que conoce de la producción, entonces por eso su cercanía...

Evidentemente, aparte de que yo quiero que esté cerca de mí, porque es una persona que, por ejemplo, si hubiera una entrevista con unas preguntas muy fuera de lugar, ella es la persona indicada para ver cómo controlar eso también. Si hubiera alguna cosa de producción que hubiera que manejar, y demás del contrato, de algún nuevo rol que haya que tener, o de algo que ya se pensaba comunicar, la mediadora es esa persona o la mánager.

Ya vi todo el cuento que hicieron y le encontraron hasta el nombre, de todo, pero bueno, es normal, estoy acostumbrado a esto y pues, simplemente, aclarar el rumor y punto, ya está. Yo sé que hay cosas que no puedo controlar y lo único que puedo hacer es contar la versión que es.

Toni Costa asegura que la única dueña de su corazón es su hija.

- ¿Ella continúa en el país?

No, no, ya se fue. Acabó su trabajo y ya ha abandonado el país.

- Entonces, ¿ese corazoncito sigue disponible?

Yo estoy enamorado de mi hija y punto. Siempre lo digo, aparte, tengo mucho agradecimiento de todo el cariño que estoy recibiendo de todo el pueblo costarricense, en especial de las ticas, es algo espectacular y, pues, yo me siento muy bien, me siento muy agradecido y le mando a todas un beso y un abrazo y una buena bailada con cada una de ellas.

Toni además nos contó que este jueves viajará a Monterrey, México, donde dará una clase de zumba y tiene programado un taller de baile, y que la idea es regresar a Costa Rica el domingo próximo para estar en la quinta gala, esta vez, solo sin la colombiana a su lado.