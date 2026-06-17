Toni Costa sorprende al revelar el padecimiento que lo acompañará: “Así me quedo para siempre”

El bailarín español Toni Costa sorprendió a sus seguidores al revelar un problema de salud con el que deberá convivir de por vida y que, según explicó, no tiene cura.

La confesión la hizo a inicios de semana por medio de sus redes sociales, mientras hablaba sobre un accidente que sufrió su hija Alaïa, fruto de su pasada relación con la cantante y actriz Adamari López.

Toni Costa reveló el padecimiento que sufre. Fotografía: Archivo LT. (Johanna Villalobos/YouTube)

LEA MÁS: Toni Costa responde a las críticas por foto besando en la boca a su hija Alaïa

Esto tiene Toni Costa

El novio de la presentadora de Teletica Mimi Ortiz explicó que sufre de artritis en la mano derecha, una condición que le provoca dolor e inflamación y por la que actualmente utiliza un vendaje especial.

El coreógrafo, de 42 años, hizo referencia a su padecimiento al comparar su situación con la lesión temporal que sufrió su hija durante unas vacaciones.

“Cosas que pasan en vacaciones. Alaïa con un golpe en su dedo gordo de la mano izquierda, consecuencia de jugar fútbol 700 horas en el pueblo sin parar, y yo, con mi artritis en mi mano derecha, consecuencia de la edad, jajaja”, expresó Costa.

Toni Costa anda un vendaje especial en su mano por la artritis. Fotografía: Instagram Toni Costa. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mimi Ortiz revela momentos con Toni Costa que mantuvo en privado por mucho tiempo

“Yo así me quedo para siempre”

Con algo de humor, el juez de Mira quién baila dejó claro que, mientras la recuperación de Alaïa será rápida, él deberá seguir lidiando con su condición.

“Conclusión: yo así me quedo para siempre y Alaïa, una semana así y como nueva. ¡Cosas de la edad!”, afirmó el bailarín español.

¿Qué es la artritis?

De acuerdo con MedlinePlus, la artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones. Entre sus síntomas más comunes están el dolor articular, la inflamación, la rigidez y la limitación del movimiento.

Mimi Ortiz y Toni Costa llevan casi año y medio juntos. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Mimi Ortiz también se antojó y quiere hacer crecer a su familia