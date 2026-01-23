Tormenta invernal en Estados Unidos puso a correr a modelo tica en ese país: lo que le pasó y su mayor preocupación

Las autoridades de Estados Unidos están en alerta máxima por la llegada, este fin de semana, de una tormenta de nieve y hielo que afectará prácticamente todo el país y que podría traer temperaturas nunca antes registradas.

La situación puso a correr este jueves a la modelo costarricense Johanna García, quien vive desde hace dos años en Austin, Texas, junto con su esposo y su hija.

La modelo y exreina de belleza, Johanna García, vive en Estados Unidos desde hace dos años. Fotografía: Instagram Johanna García. (Instagram)

Supermercados vacíos y compras de último momento

Ante el anuncio del fenómeno climático, la exreina de belleza salió de inmediato al supermercado para abastecerse, pero se llevó una sorpresa nada agradable: varios productos ya estaban agotados.

Joha compartió en redes sociales fotos y videos de los anaqueles vacíos y contó que no logró encontrar agua ni papel higiénico, algo que la dejó bastante desconcertada.

“Como me esperaba, ni agua ni papel higiénico. El agua lo entiendo, pero, ¿por qué se llevan todo el papel higiénico?”, cuestionó Johanna en un mensaje que publicó en sus redes.

Pensó que aún tenía tiempo, pero llegó tarde

La modelo reconoció que creyó ir con suficiente tiempo antes de que comenzara la escasez, ya que la tormenta invernal empezará a afectar el fin de semana; sin embargo, al parecer, muchos se adelantaron.

“Lo cierto es que no tengo agua y cosas en la casa (hasta papel higiénico), pero fuera de chiste, lo que esperamos es que no pase a mayores la tormenta invernal”, dijo.

Las principales preocupaciones ante el frío extremo

Más allá del desabastecimiento, Johanna García compartió las preocupaciones reales que tiene ante la emergencia que se avecina, especialmente por las personas más vulnerables y las condiciones del estado.

“Pienso mucho en la gente que vive en la calle; los fríos son muy fuertes y no sé cómo hacen. Texas no es un estado de nieve, entonces las casas no están acondicionadas para el frío extremo. ¿El peligro? Se puede ir la luz, se pueden quebrar las tuberías en donde pasa el gas para la calefacción y las tuberías del agua se pueden congelar”, expresó.

Johanna García mostró los anaqueles de las frutas y las verduras vacíos. Fotografía: Instagram Johanna García. (Instagram/Instagram)

A la espera de que no pase a mayores

La modelo tica espera que la tormenta de nieve y hielo no genere emergencias mayores y que las autoridades logren atender cualquier situación que se presente durante los próximos días.