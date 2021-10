Trabajadora sexual y su cliente con parálisis cerebral buscan normalizar el sexo con discapacitados

Gavin Thorneycroft y Olive Pearl iniciaron en agosto una campaña por TikTik para hablar de sexo. Foto: elclarin.com Gavin Thorneycroft y Olive Pearl iniciaron en agosto una campaña por TikTik para hablar de sexo. Foto: elclarin.com

Una trabajadora sexual y su cliente, quien tiene parálisis cerebral, intentan romper el estigma en torno al sexo con discapacidad y son toda una sensación en TikTok.

Olive Pearl y Gavin Thorneycroft son de Australia y están promoviendo una campaña en dicha red social para normalizar el sexo entre personas con discapacidad.

La pareja terminó forjando una amistad luego de que Gavin, de 32 años, pidiera los servicios de Olive, de 30 años, por primera vez en febrero de este año y de que los encuentros se intensificaran.

Según el diario El Clarín, como Gavin no puede caminar debido a su discapacidad, ellos incorporan creativos métodos para sus encuentros sexuales, entre ellos un columpio.

Olive se ha desarrollado en la industria del sexo de forma intermitente desde que tenía 18 años y le dijo a la página metro.co.uk que: “Gavin es solo un chico normal, con los mismos deseos sexuales que otras personas. Cuando paso tiempo con él, no lo veo diferente a ningún otro cliente. Solo tenemos que ser un poco inventivos con nuestras posiciones para asegurarnos de que sea cómodo para él.

“Me siento privilegiada de que Gavin confíe en mí lo suficiente como para satisfacer sexualmente sus necesidades. Ahora somos buenos amigos y siempre nos divertimos juntos”, comentó Olive.

[ Les recetan 10 meses de cárcel a un influencer y a su novia por compartir foto “caliente” ]

Los mismos deseos

Gavin, por su parte, reconoce las dotes de Olive: “Siempre es increíblemente respetuosa. Tener relaciones sexuales me hace sentir normal, pero fue difícil encontrar una trabajadora sexual como ella. El hecho de que sea discapacitado no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas sanas.

“El 90% de las experiencias pasadas que he tenido sexualmente fueron malas; nadie ha podido comprender cómo la parálisis cerebral puede afectar el sexo. Las personas con discapacidad no deberían sentirse avergonzadas de tener relaciones sexuales y ser sexuales, es totalmente normal”, comentó Gavin.

Para dejarle un mensaje al mundo, los dos se pusieron de acuerdo y desde agosto están haciendo videos de TikTok en un esfuerzo por “romper el estigma” en torno al sexo de los discapacitados. Una de esas grabaciones ya fue vista más de 967.000 veces.

La australiana Olive Pearl es sexo servidora desde que tenía 18 años. Twitter La australiana Olive Pearl es sexo servidora desde que tenía 18 años. Twitter

Olive, quien es originaria de Hamburgo, Alemania, vive en Melbourne, donde mantiene sus encuentros con Gavin.

“Todo lo que se necesita es algo de tiempo para escuchar y un poco de creatividad en el dormitorio para hacer que la magia suceda y sea agradable para todos”, dice ella al revelar su secreto.