Tras 15 años jalando, cantante Germain llevó al altar a su ahora esposa Sonia Arroyo

Germain y Sonia tienen una relación muy unida. Cortesía.

Quien conoce o ha visto al cantante Germain “La voz del bolero”, probablemente no solo lo identifique por sus coloridos sacos o sus piezones, sino también porque siempre anda muy bien acompañado de su ahora esposa, Sonia Arroyo Guzmán.

El artista y la gentil y agradable mujer se casaron este sábado, luego de 15 años de relación y 11 de vivir juntos.

La pareja se conoció en una presentación del cantante en Alajuela. Él, como buen galán, conquistó primero a la mamita de ella, quien no dudó en darle el número de teléfono de su hija para que se le ligara.

Al principio costó bastante, pero después de tres intentos de verse, dos de ellos dejándolo plantado, se dio el flechazo en medio del programa Sin Complejos, el resto es historia.

El sábado le agregaron un capítulo más, ahora como marido y mujer.

Cantante Germain sacó un tema especial para bailar pegaditos

“En diciembre, Germain me dijo que nos casáramos, yo se le tomé como a broma, pero me dijo que era en serio, porque llevábamos 11 años comprometidos. Ya después nos pusimos a ver todos los anillos y a planear”, dijo la feliz novia.

“Yo quería ver cuál es la diferencia de estar casados o no, nosotros nos llevamos muy bien, mis hijos la quieren mucho, mis nietos la adoran y ella se ha ganado a toda mi familia. Siempre fui una persona que le gusta arriesgar y yo con ella he pasado todo tipo de etapas y es una relación de verdad, es una mujer que me apoya, no toma, de hogar, de familia y siempre ha sido espectacular conmigo”, afirmó Germain.

Germain y Sonia Arroyo Guzmán tuvieron la boda que siempre soñaron. Cortesía

La pareja decidió hacer un evento pequeñito en Heredia, a pesar de que hay mucha gente que los quiere y admira esa unión tan bonita que tienen. Eso sí, la pachanga fue de unas cinco horas.

“Ella me llevó mariachi, fue una sorpresa para mí porque ya habíamos hablado que no, de verdad no me lo esperaba”, afirmó el cantante.

Para ellos, la boda fue más linda de lo esperado y una muestra de que no se equivocaron al escogerse como pareja desde hace 15 años y nuevamente este sábado.

La luna de miel será en diferentes destinos de nuestro país, pues harán un recorrido por las playas de Puntarenas y Guanacaste.