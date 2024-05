Travesía de Daniel Vargas por el Everest se complica por el peligro que vive

Daniel Vargas está a la espera que el clima mejore para empezar la escalada más importante de su vida.

Daniel Vargas está empezando a experimentar los días más duros de su travesía por llegar a la cima del Monte Everest.

El chef y deportista está a pocas horas de iniciar su última escalada hasta la montaña más alta del mundo; sin embargo, puede que sus planes cambien.

Según contó a través de sus redes, el panorama se ha vuelto poco alentador, pues neva de nuevo lo que dificulta más el ascenso hacia la montaña.

Tras de eso se topó con la sorpresa que otros escaladores que llevan más tiempo en el principal campamento del Everest decidieron desistir de sus objetivos y ya se fueron.

Daniel Vargas contó que ya hay dos asiáticos desaparecidos de un grupo que subió la montaña en las últimas horas.

Mientras que otros si decidieron subir en esas mismas condiciones climáticas y ya recibieron la alerta que hay dos personas desaparecidas.

“El clima no se está dejando, la gente está un poco tensa, ya la gente no quiere o no puede esperar más, hemos esperado demasiado ya, no nos han movido la fecha de salida, pero esta nevada es como sorpresa. Hay varia gente que ya subió, aprovechó una ventana muy pequeña que había, fue muy arriesgado, de hecho no tuvieron vista de la cima, un montón de rescates por congelamiento, porque cuando hay mucho viento la sensación térmica es mucho más fría y hay dos personas desaparecidas, dos asiáticos, eso porque intentaron subir en una ventana de clima muy corta y el clima no les ayudó. Vamos a ver qué sucede”, contó.

Daniel sigue con sus entrenamientos; es decir, caminando por los alrededores de su campamento para seguir aflojando piernas y aclimatando el cuerpo para cuando se llegue el momento que tanto ha esperado.

Liga Madrigal es otra tica que intenta conquistar el Monte Everest y solo está a la espera del pitazo inicial para ascender la montaña más grande del mundo.

Al parecer, el ascenso lo estaría haciendo esta misma semana si el clima así se lo permite, pues hay días en los que neva mucho y otros no. Solo están a la espera del momento ideal.

En las mismas condiciones está la deportista nacional Ligia Madrigal, quien informó este miércoles que ya llegó al campamento base y que solo está a la espera que le digan cuándo salen hacia la montaña más alta del mundo.

“Me recibió un poco de frío, nieve y mucha motivación. Ya falta poco, todo en manos de Dios y protegida por la patrona. Mil gracias a todos por tanto cariño y apoyo y por todas sus oraciones”, publicó.

Daniel y Ligia intentan hacer historia y convertirse en el primer costarricense más joven y la primera mujer tica en llegar a los 8,849 metros de altura a nivel del mar.