Tremendo sorpresón se llevó un niño en medio casting de Nace una estrella

Michael Cordero en el casting de Nace una estrella. (Albert Marín)

Un niño vecino de El Tejar de El Guarco, Cartago, llegó este sábado a las audiciones de Nace una estrella con la esperanza de ser elegido para participar en el concurso de canto, pero se llevó tremendo sorpresón en medio del casting.

Michael Cordero Solís se presentó al jurado con una ranchera y un bolero, y al finalizar las interpretaciones dijo que tenía un regalo para el director de la Orquesta Filarmónica, Marvin Araya.

Tras hacer el anuncio comenzó a cantar “Uptown Funk” del estadounidense Bruno Mars, la pieza favorita de Araya.

Lo que menos pensó el niño, de 11 años, fue que al director de la Filarmónica le gustó tanto la interpretación y su estilo artístico que no lo pensó dos veces para darle un anuncio al niño tremendo sorpresón.

“Voy a decirle algo para que disfrute, esa no es solamente mi canción favorita, sino que es una canción de mi nieto Lucas (de 6 años) y mía. Mi nieto y yo escuchamos esa pieza y nos ponemos eléctricos los dos. Apréndasela porque quiero que la cante con la Filarmónica un día y te estoy hablando en serio”, le dijo don Marvin al talentoso chiquito.

Michae muy emocionado se fundió en abrazo con su mamá al salir de la audición. (Albert Marín)

La sorpresa del niño y de su mamá, doña Yancy Solís, quien lo acompañaba a la audición del programa, fue evidente al escuchar las palabras del músico, quien sí le advirtió al niño que debía aprenderse la pieza muy bien.

Don Marvin Araya destacó que esa canción es bastante difícil de interpretar, por eso le llamó la atención que Michael lo hiciera tan bien y le prometió el fichaje para un show de la Filarmónica cuando se supiera la totalidad de la canción.

“Quien la canta es David Nick (cantante nacional exparticipante de Tu cara me suena), pero usted tiene el timbre y el ‘feeling’; pero no lo voy a llevar si no se la sabe, tiene que aprendérsela completa y ahora voy a llevarme el número de teléfono para hablarle, porque me haría mucha gracia ver la nueva generación de cantantes y esa canción en particular con la Filarmónica. Prepárese para que cuando lo llame esté listo y la canta en el primer show que tengamos. Ya está la invitación”, le mencionó Araya al menor.

Muy feliz

Al salir de la audición, Michael Cordero contó a La Teja que intentaba, por segunda vez, lograr un espacio en el programa de canto (estuvo en el casting del 2021).

“Para mí esto me dejó sin palabras ya que nunca he estado con la Filarmónica y esto es una gran oportunidad y una bendición. Me gusta Bruno Mars, es uno de los mejores artistas en inglés, y quise presentar esta canción porque es un poco complicada, entonces iba a ser un poco más impactante”, contó el niño a este medio.

Cordero canta desde los cinco años, y su vida es un milagro, pues su mamá tuvo un embarazo de alto riesgo que la obligó a estar en reposo prácticamente los nueve meses.

Michael junto a su feliz mamá en la audición de Nace una estrella. (Manuel Herrera)

“Si ella iba a trabajar, o se levantaba de la cama, yo sangraba, entonces ella se tuvo que quedar incapacitada prácticamente los 9 meses y después de que nací, mi papá me ponía canciones en la radio de Pedrito Fernández, que es mi cantante favorito”, comentó sobre su afición a la música.

Yancy Solís, mamá de Michael, se ilusionó hasta las lágrimas por el fichaje que hizo don Marvin a su hijo y destacó que, aunque quiere que él participe en Nace una estrella, ya es ganador con esta gran oportunidad.

“Fue una sorpresa. En realidad estoy muy contenta y muy feliz porque, como mamá, sí he visto lo de la Filarmónica y el trabajo que don Marvin hace y es un sueño para cualquiera, igual cuando en su oportunidad se lo ofreció a Zorán, también soñaba con eso algún día para él”, refirió la señora evidentemente emocionada.

“Cuando salí de casa le dije que tranquilo, que disfrutara, que saliera y que hiciera lo mejor que pudiera y si lo llamaban bueno y sino también y, pues bueno, ahí está, ya no importa si estamos en Nace una estrella o no, creo que estar en la Filarmónica será una gran experiencia y aprendizaje”, terminó la mamá del pequeño artista.

Ahora a Michael le corresponde aprenderse la totalidad de la pieza para estar listo para cuando reciba la anhelada llamada del director de la Filarmónica.