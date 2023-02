Tres grandes razones tienen a Melissa Mora muy contenta, ¿cuáles serán?

Meli ahora se dedicará al género de música banda. Fotos: David Chacón (David Chacon/David Chacón)

Este 2023 va pintando bien para Melissa Mora. De hecho, actualmente la ramonense tiene tres grandes razones que le tienen muy contenta.

Una de ellas se dio a conocer este miércoles, luego de confirmarse que será una de las cantantes nacionales en el concierto del próximo sábado 22 de abril en la Expo San Carlos.

La artista está que no cabe de la emoción porque, además, será su debut oficial en el género de música banda, pues ya decidió dejar atrás su faceta como reguetonera.

Ese día compartirá el escenario con artistas nacionales como Gente de Zona, los Hombres G y la banda mexicana MS. Este último es uno de sus grupos favoritos y que la han influenciado en su nuevo rumbo musical.

Nuevo tema

Otra de las razones por las que anda muy feliz y ansiosa es porque el lunes 20 de febrero sale rumbo a Colombia a grabar un tema que estrenará, precisamente, ese día en el concierto.

Meli dice sentirse “muy madurita” para seguir meneando el bam bam en tarima y que, por eso, ahora le está apostando a la música regional mexicana, porque además es lo que está pegando.

Melissa sacó el video de "A mover el bam bam" en el 2013, es decir, hace 10 años. Captura de pantalla

“Siento que mi cuerpo ya está más cansado como para el bailoteo del reguetón, entonces, he venido tomando estas decisiones desde el año pasado. Si vieron, en Teletón saqué una canción con la banda y me he querido incorporar a este género, porque creo que hasta me sienta mejor”, dijo la cantante.

Fue en el 2013 cuando sacó su gran éxito en reguetón, llamado “A mover el bam bam”, y está analizando si le hace un arreglo para grabarlo en banda.

Además, ya grabó el tema “Maldita primavera”, de Yuri, en ese ritmo, y pronto lo lanzará en sus redes sociales para que sus seguidores se vayan acoplando a su nueva faceta.

Aunque faltan poco más de dos meses para que cante en San Carlos, ya está preparando, con la diseñadora nacional Priscilla Delgado, el traje que usará en esa ocasión especial. Ella espera hacer al menos un cambio de vestuario, según lo minutos que le vayan a dar en tarima.

“Vamos a ver cuánto tiempo me van a dar y el tiempo que me den aprovecharlo y disfrutarlo. El público de San Carlos siempre me ha apoyado y eso me encanta”, agregó.

Una fecha especial

Y volviendo a las razones que la tienen con una sonrisa de oreja a oreja, la tercera, pero no menos importante, es que este viernes 10 de febrero, la guapa está de manteles largos.

Meli cumple 35 primaveras y ya tiene planeado cómo lo celebrará con sus amigas más cercanas, con su amor Alberto “Beto” Gómez y, por supuesto, con su familia.

“Vamos a ir a cenar y después se viene la pachanga con mis amigas. A mí ese día me gusta disfrutarlo mucho con la gente que yo quiero, entonces, primero pasaré el día con mi hija Camila y con mi mamá y ya después nos vamos a reunir en un lugar todos para celebrar”, contó.

Meli dice sentirse muy enamorada y espera pasar un 14 de febrero muy especial. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

La también modelo aseguró que no es de pedir o esperar regalos caros para su cumpleaños ni para San Valentín, porque ella prefiere otras muestras de cariño que le llenan más el corazón.

“Si alguien me quiere dar un detallito, si es de corazón lo que quieran, pero yo les digo a mis amigas que me gusta más que me hagan una carta, que me den un abrazo sincero, porque para mí lo más importante son los momentos de calidad y de sentirme bien con los míos. Si fuera por pedir, uno pide muchas cosas, pero me gustan más esos pequeños detalles”, recalcó.

Con sus amigas más cercanas pasará su cumpleaños este viernes. Cortesía

Para el próximo 14 de febrero tiene planeada una sorpresa para su amor, con copita de vino incluida, y no negó que le encantaría que para ese día la sorprendan con rosas rojas, que son sus preferidas.