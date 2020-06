“Es la típica reunión de tres amigos de toda la vida. Nosotros tenemos 25 años de conocernos y comenzamos a hacer teatro juntos. Somos completamente contemporáneos, no se habla de nada en particular, no es un programa de opinión, sino lo que pretendemos es divertirnos a partir de la improvisación algo a lo cual ya estamos muy acostumbrados”, explicó el famoso “Chico loco”.