“Tuve problemas serios con el alcohol y ella dice que le da vergüenza mi pasado”

“Tengo 29 años y entre los 18 y los 24 años tomé muchísimo licor, por lo que tuve problemas muy serios y toqué fondo. Busqué ayuda con un siquiatra y con Alcohólicos Anónimos y ahora tengo tres años de no consumir y me siento muy bien. Estoy empezando a salir con una muchacha, pero me dice que a ella le da vergüenza mi pasado y que no le hable a nadie de esto, pero no siento vergüenza de mi historia. En mis redes sociales he hablado de cómo salir adelante y deseo apoyar a otros jóvenes a dejar el alcohol u otras drogas, pero ella me dice que debo dejar todo esto si quiero estar con ella”.

1. Es importante que sus 26 años tomara la decisión de hacer un cambio de vida, que le haya permitido estar libre de consumo del alcohol y consciente de los beneficios de las terapias. Además, ahora es un agente de cambio en la vida de otros seres humanos.

2. La historia de un ser humano no es motivo de vergüenza para nadie, ni su pasado, ni su presente, esto no es lo que lo define. Usted tiene derecho a ser como es, con sus luces y con sus sombras, con su historia de vida. Una relación tiene que partir desde ahí, desde lo que cada uno es y ha vivido, pues todo ha tenido un impacto para ser hoy una mejor versión en el presente.

3. Háblelo con sus padrinos, con sus terapeutas, pero si ella dice que no puede con su pasado y que quiere que borre esta parte de su historia, lo cual no se puede. Si ella no puede con esto, entonces, usted avance por la vía del desarrollo personal y no entre en contradicción. Si tomó la decisión de alejarse de ella, basado en todo esto, camine por la vida sin abrumarse ni agobiarse.

4. Cuando se da una ruptura, hay un duelo, si hay una pérdida habrá cosas que se van a añorar, así que es momento de apoyarse fuertemente en su programa de Alcohólicos Anónimos y en todos los procesos terapéuticos para tener una mejor visualización del aprendizaje que esta situación le puede traer.