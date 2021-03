“Tuve una hija que hoy tiene once años y nunca más pude volver a quedar embarazada porque luego tuve una pérdida y nos dolió muchísimo. Por algunas condiciones médicas sabíamos que lograr otro embarazo no era posible y ya habíamos tomado la decisión de no intentarlo más, pero quedamos embarazados otra vez y aunque todo va muy bien, llevo cuatro meses, me da miedo de que algo malo pase”.