“Tuve una relación hace más de 20 años y fue muy bonita, pero terminamos porque éramos muy jóvenes y cada uno agarró su camino. Ambos nos casamos y hoy estamos divorciados. Hace un tiempo nos encontramos y empezamos una relación, pero me encontré con la misma persona, pues dice que no se siente listo. En aquellos años era por la universidad y el trabajo y ahora es por su divorcio, pero fue hace siete años y los dos tenemos hijos grandes, cada uno con su casa y su trabajo, Cuando le pregunto qué le hace falta no me dice nada, así que le dije que ya no quería seguir y lo bloquee de todo”.