“Siempre quise tener un proyecto de relación de pareja bonito y formar una familia, pero decidimos no seguir juntos por muchas razones. No tuvimos hijos, cada quien se ha desarrollado en su trabajo y nos ha ido bien, pero no había una conexión emocional y tuvimos un divorcio pacífico. Me siento contenta y me gusta esta etapa de sentirme sola, conocer gente, salir sin compromiso y vivir cada día sin preocupación, pero me pregunto si me pasará algo raro porque no me veo en otra relación de pareja”.