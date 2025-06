Un abogado es el nuevo presentador de canal 8 y esto ocurrirá con Fabiola Herra

Fabiola Herra estuvo fuera de La Revista por dos semanas, pero ya regresó. (redes/Instagram)

El programa La Revista, de canal 8, tiene un nuevo presentador a petición del público y es un abogado muy conocido de los televidentes.

Se trata de Juan José Acuña, colaborador frecuente de dicho espacio mañanero, quien precisamente estuvo cubriendo a la periodista Fabiola Herra cuando esta estaba de vacaciones.

La presentadora andaba de paseo por Europa, conociendo varios país, junto a sus dos hijas y su novio, Fabio Fernández, quien es precisamente gerente de dicho canal.

LEA MÁS: ¿Cierra Multimedios? Televisora del Canal 8 aclara su futuro en Costa Rica

Aunque Fabiola ya regresó de su gran paseo por Italia, Alemania, Bélgica y, demás países, y ya se reincorporó al espacio mañanero este lunes, resulta que la producción decidió dejar también a Acuña porque a los televidentes les gustó mucho sus aportes.

El abogado Juan José Acuña (izquierda) estuvo cubriendo a Fabiola Herra en sus vacaciones y llegó para quedarse. (redes/Instagram)

Sergio González, director de La Revista, explicó que lo que hizo fue “escuchar a la gente” porque no solo querían a Fabiola de vuelta sino que el abogado también se quedara como presentador al hacerlo tan bien.

“Juan José Acuña era un colaborador frecuente de La Revista, es abogado penalista, siempre me había comentado que le gustaba la televisión, de hecho había hecho unos cursos. Cuando Fabi me dice que se va de vacaciones, hablo con mi jefe Fabio Fernández y con Gabriel Mora y decidimos que él podía ser un sustituto en esas dos semanas, por qué no darle la oportunidad a una cara nueva, nos sorprendió realmente su talento y la aceptación que tuvo en las redes sociales, las señoras le tienen gran cariño”, dijo González.

LEA MÁS: Fabiola Herra entrevistó a su novio, el gerente de canal 8, y lo puso a sudar de los nervios

El también presentador del programa agregó que Juan José también puede aportar muchísimo en temas de familia por ser papá, dado que tanto él como José Viquez (otro de los presentadores) no solo son.

“Juan José se ha adaptado muy fácil a la parte de compañeros, entiende rápido las indicaciones del productor del programa al aire, Gabriel Mora, y tiene muy buen ambiente con todo el equipo. También nos da su punto de vista como abogado en algunos temas, o le pido ayuda, revíseme esta entrevista a ver si no tiene ningún vicio, entonces es un gran aporte también”, mencionó.

La Revista, canal 8 de Multimedios, ahora tiene cinco presentadores. (redes/Instagram)

Fabiola más tiempo en cámara

Tras su regreso por las Europas, como dicen popularmente, Fabiola se llevó la sorpresa que ahora estará más tiempo en la pantalla, pues ya no solo presentará en La Revista.

A partir de esta semana la periodista está madrugando más porque está presentando también el noticiero Telediario al Minuto, que se transmite antes de La Revista.

“Creo que en la mañana era necesaria una figura femenina también. Es una gran mujer, pero también una periodista que le aporta muchísimo a las noticias de la mañana”, dijo Sergio González, quien también presenta el noticiero junto a ella.

LEA MÁS: Fabiola Herra compartió con su amado en un paraíso que le hace la boca agua a cualquiera

Sergio González (derecha) explicó que el televidente estaba muy feliz con la participación de Juan José Acuña y por eso lo dejaron en el programa. (redes/Instagram)

Para los dos es un reto, la gente nos ve como dupla en El Mañanero, pero puede saber que también hacemos dupla en noticias y en temas más serios, ayer por ejemplo nos dieron las 12 de la noche estudiando sobre Irán e Israel y el tema de Celso Gamboa”.

xxx