Un ángel salvó a Ítalo Marenco de que su carro se quedara sin frenos

El presentador Ítalo Marenco vivió un momento acongojante y hasta peligroso el pasado fin de semana cuando se dirigía a un evento de graduación en Tabarcia de Mora, en donde él sería el animador.

Según contó el macho en sus historias de Instagram, cuando iba subiendo por las eólicas en Santa Ana se perdió, vio una calle de cemento, luego de lastre y después llena de huecos.

Cuando le tocó bajar, una persona que viajaba en una moto lo advirtió de lo que le podía pasar: que su carro se dañara y él se quedara sin frenos en plena cuesta.

“Ítalo usted está loco, ¿cómo va a bajar por aquí huevón? Dé la vuelta, se le va a quebrar el carro. Yo di la vuelta en U y el carro me empezó a derrapar, me quedé pegado”, comentó.

Para su suerte, el chavalo de la moto era muy buena nota y se fue a traer a don Alcides, el dueño del camión que le salvó la tanda al presentador.

“Me sacaron con camión y me dijeron que estaba loco porque ahí no bajan ni las motos, que cómo iba a meter el carro. Fue un ángel en el camino. Don Alcides, gracias porque si no ahí estaría pegado, gracias a Dios siempre me aparece un ángel y después tuve que dar la vuelta por todo Santa Ana y por dicha se logró, los muchachos están contentos y las mamás también”, señaló.