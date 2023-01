Un bailarín, modelo y casi actor es figura en Conexión Fútbol

Alejandro Coto ya se acomodó al brete en Conexión. Cortesía.

A sus 23 años, el turrialbeño Alejandro Coto es periodista, bailarín, modelo, panelista de Conexión Fútbol y casi actor, entre otro montón de cosas que hace.

El joven, nacido en Turrialba, pero vecino hace unas semanas de Rohrmoser, resultó ser una cajita de sorpresas, pues tiene varias facetas poco conocidas y que no son tan tradicionales en los periodistas.

Coto llegó al programa de Repretel el año anterior, en ese momento le tocaba ir un día a la semana, pero rapidito se ganó la oportunidad de que le abrieran el chance para estar todos los días.

Él ha agradecido esa oportunidad con mucha disposición para hacer las cosas, así como con su carisma y personalidad.

- Cuéntenos sobre todas esas facetas que tiene...

Soy bailarín, coreógrafo, modelo y, gracias a eso, pude ser presentador de televisión durante un año en VM Latino, luego se me presentó la oportunidad de estudiar en el CEA, de Televisa, pero me devolví, descubrí que la actuación como tal no era mi pasión y no me sentía tan a gusto.

Volví a VM Latino y en un festival de música conocí a Pablo Guzmán, que ya me seguía por el pódcast que tengo y me dijo que tenían una plaza para periodista, para cubrir diferentes deportes, fui a hacer las pruebas y me escogieron.

- ¿Cuándo empezó en Conexión?

En noviembre iba un día por semana, luego comenzó Conexión Mundialista, que era los domingos, y ahí también estuve. Ahora, a partir de este año, ya soy panelista fijo.

- ¿Cómo ha sido la experiencia en el programa?

A partir de este año la vibra ha sido muy diferente, el recargar baterías a todos nos hizo muy bien y el programa ha tenido cambios, más juegos, es más entretenido y ha sido muy chiva. Ahora que estoy fijo he podido conocer más a Pablo Gabas, a Alonso Solís y a Mauricio Montero, y me he llevado superbién con ellos, además de que no sé de dónde, pero me encuentran algún parecido con Jorge Vindas y él me trata como el hermanillo menor. Pablo (Guzmán) también se ha convertido en un gran instructor para mí.

- ¿Qué es lo que más le gusta y lo más complicado del programa?

Trabajar más de cerca con esos ídolos de mucha gente y también relacionarme con muchos invitados, como artistas nacionales, influencers, presentadores y eso es muy chiva. También ahora que estuve en fiestas de varios pueblos, ya siento el calor de la gente, me reconocen y me piden saludos.

Lo más complicado es que hay que tener mañas porque somos muy competitivos, ahora somos dos equipos y me ha costado adaptarme a la cultura futbolística, porque no soy tan experto como ellos. Pero estudio todos los días para mejorar.

Alejandro Coto y Jorge Vindas parecen hermanillos. Cortesía.

- ¿Es futbolero o hasta ahora?

En mi familia siempre lo han sido, mi papá jugó en el equipo de Turrialba, soy primo de María Paula Elizondo, que es jugadora de Saprissa y la Selección, en mi caso me gusta, pero de pequeño me metí a taekwondo y me fui más por los deportes no tradicionales.

- ¿Cómo le fue con el cambio de vida de Turrialba a San José?

Cuando terminé el cole me vine para San José a vivir con mi madrina, viví con ella cinco años y me metí a la U, llevaba clases de baile, luego las daba. Después me fui a mochilear a Europa y hace poco me fui a vivir con mi novia (Andrea Montero).

- ¿Extraña mucho su tierra?

Tal vez como me vine tan joven, me he adaptado bien, antes viajaba todos los fines de semana a San José con un grupo de baile y por eso no fue tan duro el cambio. Yo igual soy muy ‘patacaliente’ y me gusta andar en la calle, lo que sí extraño es la tranquilidad de Santa Rosa, que es el pueblo de donde yo soy.

- ¿De qué trata el pódcast “Mentalidades”?

Lo comencé en el principio de la pandemia, una profesora de la U me ayudó y empecé a entrevistar bailarines, sicólogos y de todo tipo de gente. Mi meta era llegar a un canal y ahora al estar en Repretel se cumplió el sueño.

La mamá de Alejandro Coto es la que más lo apoya. Cortesía.

-¿Qué sueña?

Me encantaría llevar a mi mamá a París, eso a corto plazo, y más allá diría que llegar a algún medio internacional.