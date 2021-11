Un cartaginés será comentarista en un show oficial de la WWE este domingo

El famoso Marcelo Rodríguez, "el mayuyero mayor" colaboró para que Fabricio Solano (camisa cuadros) llegara a este nivel. Foto: Cortesía

La WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo, transmitirá este domingo el evento Survivor Series, uno de los cuatro principales en la compañía y que en esta ocasión tendrá un toque costarricense.

Antes del evento, en sus redes sociales y en su canal de streaming llamado WWE Network, transmitirá “La Previa”, cuya versión en español es dirigida por el venezolano Marcelo Rodríguez, quien lleva 20 años siendo una de las voces de la compañía.

Y es precisamente en ese show, que arranca este domingo a las 3 p.m (hora tica), que tendremos participación costarricense, con el periodista Fabricio Solano, vecino de Cartago, invitado por cuarta vez a comentar lo que se espera de un evento.

- ¿Cómo es la experiencia de convivir y colaborar con una empresa tan grande como WWE?

Llegar a WWE es un honor, ser el primer costarricense en llegar ahí es algo realmente increíble, es tener la oportunidad de convivir con personas tan conocidas como Marcelo Rodríguez. Llegás y estás ahí con grandes creadores de contenido de otros países, es estar en vivo en las redes sociales de WWE para muchos países, es algo que uno no puede explicar.

Yo estuve por primera vez con ellos en setiembre del año pasado para otro evento, ya para este año uno tomó más renombre por la página que manejo en Costa Rica (Acción Wrestling). Esta será la cuarta vez que estaré con ellos.

- ¿Cómo se da la oportunidad de estar en “La Previa” de sus eventos?

Yo entrevisté el año pasado a Marcelo, que es una de las voces en español de WWE y luego de la charla me dice: ‘Me gusta tu trabajo, pásame tu contacto y te voy a contactar con alguien’, y así lo hice. Un poco emocionado se lo di y como al mes me llegó un correo electrónico del departamento de Latinoamérica de WWE, en el que me invitaban a comentar la previa del evento Clash of Champions.

Fue un día en en el que realmente lloré porque yo venía entrevistando a luchadores y luchadoras desde hace un tiempo y cuando entrevisté a Marcelo sobre lo que es su carrera se me dio esta gran oportunidad.

Fabricio Solano En este tipo de programas invitan a personajes influyentes de la comunidad de lucha libre a nivel de Latinoamérica y España. Foto: Cortesía.

- ¿Le sorprendió que Marcelo lo tomara en cuenta?

Un poco, sí. Él me habla que se quería hacer algo con creadores de contenido en Latinoamérica, porque nosotros le damos seguimiento a lo que hace la empresa. Yo estoy muy agradecido porque de no ser por él, no hubiese tenido esta oportunidad. Verme en las plataformas oficiales de ellos y ser el primer costarricense en hacerlo es algo bastante grande por lo que significa WWE. Ya luego vinieron otros dos compañeros que trabajan conmigo.

- ¿Realmente pensaba que lo iban a contactar después de lo que le dijo Marcelo?

Yo me emocioné bastante de que me pidiera el contacto, lo hice por cortesía, pero nunca pensé que realmente me tomarían en cuenta. Pensé que jamás se daría una oportunidad así y no es que vivía pendiente de eso, tengo los pies sobre la tierra. Estaba muy aterrizado sobre la realidad, pero me llegó el mensaje y desde entonces digo que nada es imposible.

- En “La Previa” que se transmite este domingo, ¿cómo será su participación?

Estaré con varios personajes de la lucha libre a nivel latino, con una dinámica bastante bonita, comentaremos sobre las luchas que se vienen para Survivor Series (evento que se transmite este domingo por la noche), cada uno elegirá un luchador para su equipo de lucha soñada y tendremos la participación de los fanáticos. Yo elegiré a Randy Orton y Brock Lesnar.

Fabricio Solano Desde Costa Rica, Fabricio Solano maneja la página Acción Wrestling que da cobertura latina al mundo de la lucha libre. Foto: Cortesía.

- Luego de estos acercamientos, ¿sueña o se imagina trabajando de manera directa con WWE?

Antes de todo esto pensaba que era imposible, en abril me invitaron a comentar la previa de Wrestlemania (evento más importante del año de la WWE), veo que me conocen, me consideran, entonces después de todas esas cosas es cuando digo que nada es imposible y sí, por qué no, ayer no lo veía posible, pero me di cuenta que no es así.

- ¿De donde salió la idea de ser un periodista que se dedica a cubrir y comentar lucha libre a nivel general?

Yo trabaja con una emisora de radio en Cartago, en la que cubría partidos de fútbol, por bastante tiempo lo hice, me dedicaba a cubrir deportes, pero también me fui metiendo a dar cobertura a lucha libre con un medio internacional que se llama Wrestling Universo Latino, pero en el 2020 entré a eso de manera más seria por mi cuenta, nunca había visto que nadie se dedicara a entrevistar luchadores fuera de Costa Rica, de todo el mundo, quería hacer algo diferente. Como la lucha libre estaba pausada fue una manera para que el fanático no perdiera conexión con lo que es su pasión. Así concreté más de 60 entrevistas en toda Latinoamérica.

Fabricio Solano hizo de la lucha libre su medio y ha entrevistado a superestrellas tan famosas como la estadounidense Carmella, quien trabaja para la WWE. Foto: Cortesía.

- ¿Dónde puede seguir la gente su trabajo?

Tengo una página llamada Acción Wrestling que está en Facebook, Twitter e Instagram con un grupo de muchachos que hacemos un gran trabajo, además sigo en Wrestling Universo Latino y Lucha Libre Online (cuya cara principal es el excomentarista de WWE Hugo Savinovich con quien también ha trabajado de cerca), que es una marca también bastante grande.