“Llegó haciendo caras y casi no podía respirar, todo sofocado, rojo, rojo. Tuvimos que manguerearlo porque se acostó y no quería levantarse, lo monté al carro y me lo llevé al hospital. Nos dijo el doctor que ellos no pueden comer sal. Como aquí hay palmeras y tienen un coquillo, y esos tienen mucha sal, creemos que seguro comió muchos”, comentó.