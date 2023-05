Un fan fue hasta a la casa de Luis Carlos Monge a dejarle un regalo increíble

Muñeco de Luis Carlos Monge

Un fan de la lucha libre y del luchador Luis Carlos Monge fue hasta la casa del periodista, en Tibás, para dejarle un regalo increíble.

Y es que por más que lo soñara, el periodista está literalmente brincando en una pata (porque la otra la tiene lesionada y recientemente operada), luego de que el mexicano Mauricio Flores, pasó a dejarle, junto con su esposa, la figura de acción que creó, inspirada en el Perro de traba.

Este es el muñeco de Luis Carlos Monge. Cortesía.

Hace unas semanas, Luisca mostró en sus redes sociales el muñeco en su honor, que tenía los tatuajes, la ropa que usa para pelear y hasta la barba. Sin embargo, él no lo tenía en sus manos y tampoco sabía si algún día lo iba a tener.

Pero, ese día llegó y Flores visitó al periodista a dejarle no solo la pieza, sino un regalo todavía más completo.

LEA MÁS: Luis Carlos Monge se aleja de las cámaras y la lucha libre por un tema de salud

“Aquí hay varias organizaciones de lucha y él hace las figuras, si algún luchador quiere una. Él me había escrito por aparte y me contó la gran admiración que le tiene al país, a la lucha y a mi brete como periodista. Entonces este sábado me sorprendió con la figura, de hecho, cuando ustedes habían sacado la primera nota del muñeco, él se dio cuenta de que ya yo tenía tatuajes nuevos y los agregó al muñeco final, cambió la camiseta, le puso el último logo que tenía, superdetallado todo.

“Mi sorpresa fue que se bajó con una bolsota, me la entregó y cuando llegué a la sala, era un ring con el logo de Perro de traba, de A Cachete, de CWE, entonces fue una locura porque jamás me esperaba algo así”, agregó el periodista.

Luisca dice que se le salieron las lágrimas con semejante detalle, que le sube mucho el ánimo después de estar en reposo durante varias semanas luego de haber sido operado.