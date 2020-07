“Desde que comenzó a cantar ‘Plegaria de una niña’, que tenía una parte como declamada, nos sorprendió a todos. Dominaba muy bien el tema, era un ‘cover’ (canción de otro artista) y fue un impacto, nosotros notamos que no solo ganó el concurso, sino que impactó muchísimo en el país, era una niña callada, que no hablaba si uno no le decía algo, pero caía muy bien a la gente”, aseguró Gato.