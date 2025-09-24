Un gran cambio se dará en la Teletón 2025, que será muy distinta a las ediciones anteriores

Ginnés Rodríguez y Edgar Silva fueron parte de los presentadores de Teletón 2024.

La meta de Teletón 2025 será para esta vez para ayudar a los adultos mayores más que a los niños.

Este miércoles se dio a conocer el monto que se pretende recaudar este año, así como las fechas en las que se realizará la recolecta.

El Club Activo 20-30 anunció que la transmisión televisiva será el 5 y 6 de diciembre.

Además, que la campaña pretende recolectar 600 millones de colones, la misma meta del año pasado y que lograron superar.

Esta vez la ayuda económica será destinada al hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, específicamente al hospital de día y el área de rehabilitación.

En el 2024 se benefició el área de oftalmológica del hospital Nacional de Niños.

También se confirmó que el locutor y presentador Andrés Zamora Jara, mejor conocido como “Padre mix”, será la voz oficial de la campaña este diciembre.

Asimismo, se presentó la canción de la campaña que servirá para motivar a todos a donar por nuestros adultos mayores y que destaca el lema “un movimiento, una sonrisa”.

Los adultos mayores serán los beneficiados en este Teletón 2025. (redes/Captura de video)

En las próximas semanas se anunciará quiénes serán los artistas internacionales invitados, así como los cantantes ticos que harán su show este año.