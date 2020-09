View this post on Instagram

Mi deber es luchar. No importa que día sea, no importa que tan cansando me encuentre, no importa si hace sol ☀️ y calor, o frío y lluvia ☔️ Mi deber como guerrero y como una persona comprometida con su sueño es luchar!! Por eso todos los días me verán luchando 💪🏻 #yesyoucan #believe #godsplan #dancingintherain #bemorehuman @reeboklatam #physicaltherapy #theclimb. Posdata: Subir una rampa, reto superado ✅💪🏻