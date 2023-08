Un notición tiene a Kimberly Loaiza brincando en un pie

Kimberly Loaiza está brincando en una pata, gracias a un notición que recibió este viernes y que ella compartió en sus redes sociales.

La exparticipante de Dancing with the Stars no ocultó su felicidad por recibir el alta en las terapias sicológicas a las que asistía desde hace unos meses.

Kimberly Loaiza Karina Porras (Instagram)

Según Kim, su sicóloga le dio luz verde al final de las terapias y ahora solo deberá ir cuando la guapa modelo lo considere necesario.

Loaiza aseguró en su Instagram que hacía público el tema porque estaba muy feliz, además, porque acostumbra hablar de las cosas buenas y malas que le pasan en sus redes sociales.

“Vengo de la sicóloga y, literal, me dieron de alta. Me dijo que fuera cuando quisiera ir a hablar. O sea, en todos los puntos que venía trabajando hace tiempo y los que trabajé los últimos meses ya me dieron de alta”, comentó Kim.

La simpática influenciadora subrayó la importancia de cuidar la salud mental y de asistir a terapias con profesionales que la guíen frente a las situaciones de la vida.

“No saben lo satisfactorio que es saber que has trabajando en ese corazón y en esa mente y todo está bien. Es la sensación más linda”, agregó Loaiza.

Y es que esta semana fue de muchas alegrías para Kim, pues el miércoles cumplió 32 años y no ha parado de celebrarlo; de hecho, el jueves se fue a cenar con varios amigos, donde estaba el ex de Keyla Sánchez, el empresario Anthony Ramírez.

Nos alegramos por Kim que estos últimos días han sido de muy buenas noticias para ella.