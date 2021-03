Cuando comenzaron las conferencias todos queríamos estar informados, viendo qué nos iban a cerrar, qué nos iban a quitar, los casos por día y eso para uno que trabaja en el programa era necesario saberlo. Empecé a ver a Román Macaya y un día me puse a vacilar por llamada con Edson (Picado, humorista) y él me dijo que por qué no lo sacaba. Yo tenía ganas porque ya lo había estado haciendo, después un día se lo mandé a Norval Calvo y así se fue dando.