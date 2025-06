Un reclamo “enfrenta” al experiodista de Teletica, Christian Montero, y a Douglas Sánchez

Christian Montero y Álvaro Sánchez estrenaron esta semana el medio de comunicación Portavoz. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El experiodista de Telenoticias, Christian Montero, envió varios filazos contra el noticiero del canal ¡Opa!, Central Noticias, por un video que usaron y que, supuestamente, era propiedad de Portavoz, el medio de comunicación que recién lanzó con Álvaro Sánchez.

LEA MÁS: Álvaro Sánchez y Christian Montero ya están al aire de nuevo en este medio de comunicación

Montero expresó su disconformidad a través de una publicación que hizo en Facebook con pantallazos que, según él, comprueban el uso de la grabación por parte del noticiero dirigido por Douglas Sánchez, lo que terminó “enfrentando” a ambos comunicadores.

“Hoy (este martes) quienes dijeron que no nos contratarían, tomaron un video nuestro y lo hicieron pasar como propio en una de sus redes sociales. Señores: tan reprobable es que se denuncien supuestos maltratos al personal como apropiarse del trabajo ajeno.

Nada costaba dar el crédito, era lo mínimo, así lo exige nuestro Código de Ética y también lo exige la ley”, expresó Montero.

LEA MÁS: Christian Montero habla del proyecto que lanzará con Álvaro Sánchez tras ser despedidos de Teletica

Christian hizo referencia a la insinuación de Douglas de hace unas semanas de que no lo contrataría por las cosas que ha hablado de él y también aludió a las supuestas denuncias que hay contra Sánchez por aparente maltrato a su personal a cargo.

Christian Montero hizo este reclamo en redes que salpicó al noticiero dirigido por Douglas Sánchez. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

La Teja le preguntó a Douglas sobre lo afirmado por Christian y el periodista dijo que el video que emplearon fue enviado a través de los grupos públicos de WhatsApp donde los periodistas de sucesos reciben información y material noticioso.

“Creo que él está reclamando por algo que no ha visto. Sus materiales están en los chats públicos de sucesos sin sellos. Somos respetuosos de su trabajo, pero me parece que por falta de experiencia en lo digital, no resguardan sus videos que andan públicos en los chats”, dijo Douglas tras consulta de este medio.

Douglas mencionó que el video que emplearon y que Christian asegura que es de su nuevo medio, no venía sellado. “No estoy para pelear, no me interesa ni la polémica ni la pelea. Ellos lo que tienen que asegurarse, es una recomendación que yo les doy porque sé lo que significa montar un medio de cero, es sellar los videos”, afirmó Sánchez, quien se ofreció a ayudar a Christian en caso de que no sepa cómo sellar sus videos.

LEA MÁS: Experiodistas de Teletica, Álvaro Sánchez y Christian Montero, regresan con todo: “Damos la cara”