“La música es algo que personalmente me ayuda a enfrentar muchas situaciones, a mí me da miedo no poder conocer a la gente de verdad y a que no lo hagan conmigo. A veces no nos escuchamos a nosotros mismos, de dar y recibir buena energía y de tener respeto a los semejantes y de eso habla mucho la canción”, agregó.