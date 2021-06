Un gran apoyo, por ejemplo, el chiquitillo es un poco calladillo conmigo, parecido a mí, que no soy muy expresivo, pero mi esposa me cuenta que cuando yo estoy cantando se pone superfeliz, brinca y se emociona. Yo le pregunto que cómo me vio y solo me dice que bien, es como quitado, pero obviamente uno lo hace por ellos, esperando que se abran puertas para darles un mejor futuro.