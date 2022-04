Una belleza de sangre tica está cerca de representarnos en el concurso Miss USA

Erika Porras sabe que tiene con qué dar la pelea. Cortesía.

Una belleza de sangre tica está a las puertas de poder representarnos en el concurso Miss USA.

El cuento está así: Erika Porras es una guapa modelo, graduada en Finanzas de la Salud, que participará el próximo 9 y 10 de abril en el certamen Miss Connecticut.

Allí competirá contra otros mujerones de su estado y la que quede de primera, va directo al evento que reúne a a las mujeres más guapas de Estados Unidos y si gana representará a Estados Unidos y también a Costa Rica en Miss Universo. Suena difícil, pero ella tiene fe.

Erika es nacida en Estados Unidos, de madre puertorriqueña-tica y de padre colombiano, sus abuelos son de Costa Rica y viven en Esparza, Puntarenas, por lo que ella tiene muy presente a nuestro país y viene a visitarlo cada cierto tiempo.

Incluso, estuvo durante varios meses valorando la opción de participar en Miss Costa Rica, pero preguntó y los organizadores no tenían claro si se realizará este año, por lo que optó por hacerlo del lado gringo.

Su historia con el modelaje empezó a los siete años, cuando la mamá la metió en clases para que agarrara confianza y dejara cualquier timidez de lado. Al poco tiempo, estuvo en su primer concurso y se convirtió en “Miss Little Puerto Rico”. Luego fue parte del Miss Connecticut teen y quedó en los primeros lugares en tres oportunidades.

Ella se considera una ciudadana latina y asegura que sacó lo mejor de cada uno de los países de su familia. Cuando estaba pequeña le daba un poco de pena no ser como las demás, pero conforme fue creciendo se fue dando cuenta de lo linda que es esta cultura y ahora se siente más que orgullosa.

Erika Porras es una belleza de sangre tica brillando en Estados Unidos. Cortesía.

“Yo soy pura latina, me crié con raíces colombianas, ticas, americanas y puertorriqueñas, puedo decir que he probado de todas las comidas de estos países, he celebrado todas la fechas y tengo las costumbres de cada uno, por eso comencé como ‘Miss Little Puerto Rico’, pero también me gustaría representar a cualquiera de mis otros países”, dijo.

La joven, de 25 años, asegura que se ha dedicado a prepararse de una manera integral, ya que es claro que los concursos cambiaron hace un tiempo y ya no buscan solo belleza física.

“Mucha gente piensa que los concursos son puro modelaje y glamour y no, también es ayuda social, levantar las voces de las mujeres y demostrar que sí se puede hacer de todo, que una mujer puede ser bonita, pero también una gerente de finanzas o lo que sea que se proponga.

“Mi sueño es ir a Miss Universo, yo crecí viendo esos certámenes con mi mamá y ella siempre apoyaba a las de Costa Rica, las de Colombia y USA y ella siempre me dijo que yo podía llegar a serlo, por muchos años fue una meta, pero cuando entré a la universidad subí mucho de peso, ya al tiempo dije que quería tomar control sobre mi vida y me enfoqué en ser fuerte y en dos años me puse en el mejor estado físico de mi vida.

“Ahorita me siento confiada en mi cuerpo, en mi carrera, me siento con salud y creo que puedo competir, esta vez me he preparado mucho en oratoria, en pasarela, con un equipo latino que me hace sentir muy orgullosa”, afirmó.

Se define también como una mujer positiva, decidida y con las metas bastante claras.

Erika Porras comparte mucho con sus abuelos cada vez que viene al país. Cortesía.

Sueño

Si no se da el llegar a convertirse en Miss USA, Erika guarda la esperanza todavía de participar en Miss Costa Rica y así lograr cumplir su sueño portando la cinta de nuestro país.

En Instagram varias páginas de concursos de Tiquicia le piden que no lo dude mucho y venga a participar.

Porras cuenta que se hizo muy buena amiga de Karina Ramos, quien la ha asesorado para que en el momento que se abra la puerta, pueda estar lista para venirse a Tiquicia.

“Ahorita voy en el lado de Estados Unidos, pero yo voy mucho a Costa Rica, me encanta la gente, la comida y todo lo del país. Cuando alguna gente me conoció me dijo que por qué no me metía al concurso de allá (CR). Luego conocí a Kary, que es una bella persona y me dijo que yo podía hacerlo, entonces comencé a hablar con la gente del concurso allá, pero no sabían si se iba a hacer, entonces como no quería quedarme en el aire me inscribí en Miss USA, pero Dios sabe lo que hace y si me tocara ir por Costa Rica, sería un gran honor”, agregó.

Por su parte, doña Lilly Ruiz, madre de la modelo, aseguró que está deseando ver a su hija representando a nuestro país en un concurso tan grande.

“Quiero que mi hija muestre la belleza de la mujer tica en un escenario de Estados Unidos, tiene un poco de las mujeres más bellas del mundo. Yo lloré al ver su foto oficial para el concurso porque es bien difícil ser latina en este país y llegar a donde ha llegado mi hija, entonces para mí ya ella es una reina”, señaló la mamita.

De momento no se sabe si el concurso Miss Connecticut se podrá ver en nuestro país.