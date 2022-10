Una cara conocida regresó al noticiero NC Once de Repretel

Jaime Sibaja es fiel creyente de la Virgencita de los Ángeles a la que tanto le pidió por encontrar un nuevo trabajito. Cortesía

Quienes sintonizan el noticiero NC Once de seguro se sorprenderán al ver una cara conocida de regreso en la pantalla de canal 11.

El periodista Jaime Sibaja fue nuevamente contratado por Repretel luego de estar 12 años fuera de la televisión.

El sucesero se había ido a trabajar como vocero del Ministerio de Seguridad Pública y después pasó al Ministerio de la Presidencia, en la actual administración, pero hace dos meses quedó desempleado.

Jaime fue el vocero principal del Ministerio de Seguridad Pública durante la administración de Carlos Alvarado. Archivo

Fue precisamente en este canal donde se dio a conocer hace casi 20 años y después, en el 2010, pasó a ser reportero de Telenoticias, en canal 7.

Jaime ingresó oficialmente el lunes anterior y, según contó, físicamente la redacción sigue siendo casi la misma de cuando se fue hace 12 años, y que lo más bonito fue reencontrarse con antiguos compañeros.

“Muy emotivo toparme compañeros de hace 12 años que salí de aquí. Periodistas, camarógrafos, asistentes, todos los técnicos. Ha sido muy bonito volver a compartir con gente con la que estuve tantos años. Cuando estuve en Repretel fue del 2003 al 2010, este fue mi primer trabajo oficial remunerado como periodista. Estuve como cuatro meses en Informe 11 Las Historias cuando entré; e inmediatamente, fue cuando se abrió el noticiero de canal 11. Así que yo soy de los creadores de este proyecto y para mí regresar otra vez a NC Once imagínese lo que pueda sentir, ya más maduro, más viejo y con canas”, comentó.

Jaime se inició siendo reportero de Informe 11 Las Historias. Archivo (Rafael Pacheco)

El reportero confesó que fue su colega Grettel Alfaro, directora de prensa de los noticieros de Repretel, quien lo contactó para ofrecerle brete y que no dudó en decirle que sí a su antigua casa.

Duro golpe

De momento, Jaime se dedicará a hacer reportajes especiales, pero si llegara a pasar alguna emergencia también debe estar disponible por si le toca salir soplado con la móvil al lugar del suceso, como lo hacía en los viejos tiempos.

Eso es lo que lo tiene más motivado, porque aseguró que “el gusanillo del periodista de calle” le volvió a brincar en el estómago cuando sus nuevas jefas se lo dijeron.

Sibaja fue parte del equipo de prensa del presidente Rodrigo Chaves; sin embargo, en agosto le suspendieron su contrato sin darle mayores explicaciones. La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien fue la que lo despidió, fue destituida de su cargo un mes después.

Pocos meses estuvo trabajando en la oficina de prensa de Casa Presidencial. Facebook

“A dos meses de haber salido de Casa Presidencial no sé por qué me suspendieron mi contrato; no lo sé, esa es la verdad. No te oculto que estos dos meses han sido muy duros, porque prácticamente me dejaron en la calle, y hubo muchos colegas que estuvieron pendientes de mi y de mi familia y yo se los agradezco, y que de un momento a otro Repretel me abra las puertas pues más que agradecido y el compromiso que traigo es fuerte”, dijo.

Cuando Jaime se fue de Repretel estaba recién casado y su hijo mayor tenía pocos meses de nacido, ahora regresó con un hijo más y con mucha más experiencia en su labor como comunicador.