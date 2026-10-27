Una cirugía mantuvo alejada de las redes a Melissa Mora y nos contó qué le hicieron

Melissa Mora, cantante y modelo, está feliz de regresar a su rutina habitual. (redes/Instagram)

La modelo Melissa Mora volvió a aparecer en sus redes sociales después de pasar varias semanas bastante alejada, algo que nos había llamado la atención, pues ella suele tener a su comunidad muy informada de lo que pasa haciendo en su casa o negocio.

La ramonense compartió este martes una historia en la que anunció que iba a hacer ejercicio e incluso motivó a sus seguidores a practicar algún deporte o, al menos, moverse un poco para cuidar su salud.

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A la vez contó que su ausencia se debía a que recientemente tuvo una cirugía y que eso la hizo desconectarse un poco.

Aunque prefirió no dar muchos detalles en su historia a La Teja le contó que la tuvieron que operar de una hernia, por lo que se estaba recuperando.

Melissa Mora contó que hasta ahora pudo volver a hacer ejercicio por la cirugía. (redes/Instagram)

“Fue algo pequeño en la espalda”, explicó la modelo, quien aseguró que desde hacía algún tiempo sabía que debía operarse, pero fue hasta ahora que pudo hacerlo.

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Meli dijo sentirse ya muy bien y que la tiene muy motivada el hecho de que esta semana ya pudo regresar al gimnasio.