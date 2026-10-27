Una cirugía mantuvo alejada de las redes a Melissa Mora y nos contó qué le hicieron

La modelo Melissa Mora volvió a aparecer en sus redes sociales después de pasar varias semanas bastante alejada, algo que nos había llamado la atención, pues ella suele tener a su comunidad muy informada de lo que pasa haciendo en su casa o negocio.
La ramonense compartió este martes una historia en la que anunció que iba a hacer ejercicio e incluso motivó a sus seguidores a practicar algún deporte o, al menos, moverse un poco para cuidar su salud.
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A la vez contó que su ausencia se debía a que recientemente tuvo una cirugía y que eso la hizo desconectarse un poco.
Aunque prefirió no dar muchos detalles en su historia a La Teja le contó que la tuvieron que operar de una hernia, por lo que se estaba recuperando.
“Fue algo pequeño en la espalda”, explicó la modelo, quien aseguró que desde hacía algún tiempo sabía que debía operarse, pero fue hasta ahora que pudo hacerlo.
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Meli dijo sentirse ya muy bien y que la tiene muy motivada el hecho de que esta semana ya pudo regresar al gimnasio.