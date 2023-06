Una de ellas será Miss Costa Rica 2023: vea a las 10 candidatas que lucharán por la corona

La ganadora del Miss Costa Rica 2023 sustituirá a la sancarleña Fernanda Rodríguez. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

Ahora sí, la cosa se puso bonita y la competencia por quién será la siguiente Miss Costa Rica empezó oficialmente.

Teletica, empresa que administra la franquicia del certamen en el país, reveló la ansiada lista de las chicas que lucharán por coronarse como la mujer más bella del país.

En el programa 7 Estrellas de este jueves, la organización de Miss Costa Rica presentó a las muchachas, cuyas edades van desde los 19 hasta los 28 años.

Aunque hay seleccionadas de Puntarenas, Alajuela y Heredia, el grupo está conformado por más chicas de San José.

Otra particularidad es que siete de de las participantes tienen amplio camino recorrido en este tipo de certámenes, por lo que llegan con mucha espuela, y tres estarán participando por primera vez en un proceso de este tipo.

Además, por primera vez una de las elegidas es casada y mamá de una niña de cuatro años, esto luego de que Miss Universo, dueño de Miss Costa Rica, cambiara algunos requisitos de participación en el concurso para abrirlo a una diversidad de mujeres más amplia.

Johanna Solano será presentadora de Miss Costa Rica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Muy feliz

Yoselyn Porras es esa chica que marca la historia en el concurso de este año. El martes 23 de mayo, día de la audición para elegir a las 10 muchachas que se anunciaron este jueves, Porras había dicho a La Teja que entrar al Miss Costa Rica era uno de sus grandes sueños, pero que lo veía imposible porque se casó y es mamá.

Porras es de San Isidro de Alajuela, tiene 27 años, y su hija se llama Sara, una pequeñita que da pistas de que quiere seguir el camino de su mamita, porque ya participó en varios concursos de belleza.

“Estoy tomando esta oportunidad de cumplir ese sueño que tenía de joven, porque ya había participado en otros concursos, pero me casé y me restringí a otros y ahora que se abrió esta oportunidad no la quise desaprovechar”, dijo Yoselyn el día que llegó a canal 7 a la audición para buscar un puesto dentro del concurso, y que al final logró.

Según Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica, a la preliminar para elegir a las 10 candidatas llegaron 30 chicas.

La gala de coronación del Miss Costa Rica 2023 será el 16 de agosto. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

Detalles

El Miss Costa Rica 2023 será el miércoles 16 de agosto y el programa será conducido por Wálter Campos y la exmiss Costa Rica, Johanna Solano.

Quien resulte electa como la nueva soberana de la belleza costarricense reemplazará a la sancarleña Fernanda Rodríguez y será la representante del país en el Miss Universo, que será en El Salvador en una fecha por anunciar.

Asimismo, este año como novedad, la organización transmitirá un especial de siete episodios de media hora cada uno y que serán tipo reality show con el fin de mostrar a la gente todo el proceso que conlleva llegar a la gala final.

Así que todo está listo y como diría una famosísima drag queen: chicas, enciendan los motores y que gane la mejor. ¡Suerte a todas!

Solo una será reina

Fabiola Calvo

Fabiola Calvo. (Arnoldo Robert)

Edad: 28 años.

Procedencia: Alajuela.

Profesión: Licenciada en Enfermería.

Ha participado en cinco concursos de belleza.

Nathalie Durán

Nathalie Durán. (Arnoldo Robert)

Edad: 19 años.

Procedencia: no se especificó.

Profesión: estudiante de Medicina.

No tiene experiencia en concursos de belleza.

Natalia González

Natalia González. (Arnoldo Robert)

Edad: 24 años.

Procedencia: Sabanilla, Montes de Oca.

Profesión: Licenciada en Comunicación y Mercadeo.

Ha participado en tres concursos de belleza.

Alejandra González

Alejandra González. (Arnoldo Robert)

Edad: 26 años.

Procedencia: Santa Ana.

Profesión: graduada en Comunicación.

Ha participado en dos concursos de belleza.

Fariany Gutiérrez

Fariany Gutiérrez. (Arnoldo Robert)

Edad: 27 años.

Procedencia: Curridabat.

Profesión: Medicina.

Ha participado en cerca de siete concursos de belleza.

Francella Mena

Francella Mena. (Arnoldo Robert)

Edad: 28 años.

Procedencia: Curridabat.

Profesión: Educación Preescolar bilingüe y máster en Marketing y Dirección Comercial.

No tiene experiencia en concursos de belleza.

Catalina Murillo

Catalina Murillo. (Arnoldo Robert)

Edad: 26 años.

Procedencia: San Isidro de Heredia.

Profesión: Estudiante de Administración de Empresas.

Ha participado en tres concursos de belleza.

Deykel Palmer

Deykel Palmer. (Arnoldo Robert)

Edad: 19 años.

Procedencia: Alajuela.

Profesión: Estudiante de Arquitectura.

No tiene experiencia en concursos de belleza.

Yoselyn Porras

Yoselyn Porras. (Arnoldo Robert)

Edad: 27 años.

Procedencia: Alajuela.

Profesión: Estilista y estudiante de gastronomía.

Es casada y ha participado en tres concursos de belleza.

Lisbeth Valverde

Lisbeth Valverde. (Arnoldo Robert)

Edad: 28 años.

Procedencia: Uvita de Osa, Puntarenas.

Profesión: Educación Especial.

Ha participado en tres concursos de belleza.