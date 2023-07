Una de las favoritas para ganar Miss Costa Rica vivió entre la pobreza y pudo salir adelante

Lisbeth Valverde es un mujerón que supo salir adelante a pesar de las dificultades. (Rafael Pacheco Granados)

Lisbeth Valverde, quien es una de las candidatas favoritas en redes sociales para ganar el Miss Costa Rica, dio a conocer un poco de su dura niñez, en medio de las limitaciones económicas.

La bella muchacha, originaria de la zona sur de nuestro país y de 28 años, grabó un video de motivación para las demás personas, en el que las insta a seguir sueños sin estar amarrado a cuánto dinero se tenga en la cuenta del banco.

Ella asegura que su ñinez fue muy dura, pero que gracias a su esfuerzo y al de su mamita, pudieron salir adelante, aunque la platica no abundaba.

“Vengo de una familia muy humilde, de zona rural, las adversidades y situación económica fueron constantes en mi niñez. Crecí con mis padres divorciados, lejos de mis hermanos, pero le agradezco mucho a mi madre, la vi tener hasta cuatro trabajos, pero ella priorizó en mi educación, buscó oportunidades para mí y así estudié escuela, colegio y universidad con beca del Gobierno. En mi país la situación de pobreza abarca el 23% de la población según el INEC, por lo que sé que hay muchos niños y jóvenes que experimentan lo que yo viví.

Lisbeth Valverde quiere cumplir su sueño e impulsar a otros a hacerlo

“La situación económica que usted vive no lo define ni debe limitar sus sueños, no se es pobre como se vive sino como se piensa y se actúa. El no tener dinero es una condición temporal, usted puede estudiar, trabajar, ser agradecido y esforzarse en alcanzar sus sueños. Recuerdo soñar en grande, trabajar duro y siempre mantenerse humilde”, dijo la muchacha.

Lisbeth Valverde tuvo una niñez con varias limitaciones económicas. Instagram.

Cabe destacar que Lisbeth lleva varios años preparándose para lo que es para ella su gran meta, que es obtener la corona de Miss Costa Rica.

Ha participado en concursos como Reinado del café, Miss América Latina, Miss Costa Maya Internacional y otros más, destacando por su belleza, carisma y sobre todo humildad.

Actualmente es educadora especial y tiene una fundación llamada Manos Unidas, con la cual busca ayuda a las personas con algún tipo de necesidad especial, así como niños en riego y también al planeta.