Una de las hijas de Jenni Rivera teme por su vida

Una de las hija de Jenni Rivera teme por su vida. Foto: Cortesía Sony Music. (Cortesía Sony Music)

Chiquis Rivera, la hija de Jenni Rivera, puso en alerta a todos sus seguidores.

La gira de conciertos que ha tenido la guapa sigue siendo una de las más exitosas y emocionantes de su vida; sin embargo, mientras logra llenar sus presentaciones, el corazón de la Chiquis vive preocupado por todo los problema que siguen pasando en su familia materna, específicamente con sus tíos Juan y Rosie Rivera.

Chiquis Rivera habló abiertamente de algunos de sus familiares. Foto: People en Español.

Según la revista, People en Español, en un escenario de Los Ángeles, en Estados Unidos, la artista habló como nunca de lo que está viviendo y de lo cansada que está de callarse ante los injustos comportamientos de ciertos miembros de su familia.

“Estoy muy decepcionada con ciertas personas que dicen decir que aman a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darles, para darnos en realidad”, dijo la intérprete, quien también ha experimentado una gran transformación física.

Aunque la Chiquis no dio nombres, dejó claro a quienes se refería. “No queremos ser como ellos, vamos a ser diferentes porque mi mamá nos enseñó a respetar, pero a defendernos, así que mientras yo esté aquí y aunque ellos quieren tumbarme de alguna manera u otra, no van a poder porque Dios es el que decide”, dijo a sus fans.

Después de estas declaraciones, la joven preocupó a sus seguidores con un mensaje donde dejó claro que no se sentía del todo segura.

“Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, desde mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene”, escribió en X (antiguo twitter). “¡Pero no me doblo porque mi Dios es todopoderoso!”, añadió.

Su tío, Lupillo Rivera, al ver todo lo que su sobrina está viviendo, le mostró su apoyo cuando estaba en un en vivo.

“Chiquis es Chiquis y Chiquis puede hablar y decir lo que ella siente en su corazón. Mis respetos a Chiquis, le está yendo muy bien... Chiquis, lo estás haciendo en grande, sigue adelante, sigue adelante”, le expresó en estas declaraciones.