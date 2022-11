Una de las modelos más famosas de OnlyFans se corona como la colita más sabrosa

La británica Demi Rose es la más votada como la mejor colita de Instagram. Instagram

Una es británica y la otra estadounidense y ambas querían coronarse como la “colita” más sabrosa de Instagram, por lo que el portal ¡Show News! realizó una encuesta entre sus ciberlectores para definir quién se quedaría con ese título entre Demi Rose y Alexa Dellano.

De forma inmediata, la batalla la ganó Demi Rose quien tiene 91.5 cm en cadera, mientras Alexa Dellanos cuenta con 87 cm, con esta información la modelo británica logró captar más de un millón de votos entre los seguidores de la revista, quedando muy por debajo Dellanos con 300 mil votos.

La estadounidense Alexa Dellano poco a poco va ganando popularidad en las redes por su belleza, heredada de su madre. Instagram

Con este título, Rose celebra sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, donde no se cansa de publicar fotos muy sugestivas y algo eróticas, eso sí ella afirma que nunca la verán desnuda.

“Tengo cierto límite en hacer mis fotos y hasta el momento no he tenido la necesidad de salir desnuda en revistas o plataformas e incluso, hasta en OnlyFans, no enseño el tesorito”, comentó la modelo, quien es amiga íntima de Lana Rhoades.

Demi Rose roba miradas y suspiros con su cuerpazo

Por su parte, la modelo estadounidense Alexa Dellano, quien es hija de la presentadora Myrka Dellano, está luchando por abrirse paso en la industria de la moda, recientemente colaborando con una importante revista llamada Glamour.

La hija de la famosa presentadora de Telemundo incursionó en esto del modelaje por que es una de sus actividades favoritas, poder estar frente a una cámara es algo que se le da casi de forma natural, camino que decidió abrir por sí misma.

En sus redes sociales se la pasa publicando fotos bastante candentes en especial de su cinturita de avispa y su gran colita.