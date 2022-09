Una de las parejas que se “cantó” en Dancing se dejó ver de nuevo en la semifinal

Gabriela Jiménez y Marcel Hernández llegaron a esta penúltima gala. Foto: Lilly Arce

Queda solo un programa para la gran final de Dancing with the Stars y muchos no quisieron perderse la semifinal.

Una de las parejas que confirmó su amor justamente en el programa fue una que llegó a sentarse entre el público para apoyar a las seis parejas que aún quedaban en competencia.

Se trata de la exparticipante Gabriela Jiménez y su novio Marcel Hernández, quienes estuvieron aplaudiéndole a los competidores desde que llegaron.

Gaby salió eliminada hace exactamente un mes y aún así no quiso perderse esta doceava gala.

El Mambo y Yessenia obtuvieron 25 puntos en su primera coreografía. Foto: Lilly Arce

El jugador del Club Sport Cartaginés había confesado semanas atrás que a él este formato le gusta mucho y más si su amada estaba en la pista.

Una de las parejas que más aplaudieron fue a Víctor “el Mambo” Núñez y a Yessenia Reyes, que fueron los primeros en salir a mostrar su primera coreografía de la noche al ritmo de Bollywood.