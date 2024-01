Una de las periodistas más queridas de Repretel renunció para irse a vivir a otro país

Diana Rosa fue productora y realizadora durante sus últimos años en Repretel. (Cortesía)

Repretel está en boca de todos desde inicios de semana por varios movimientos y ajustes que hizo en programas como Giros y Noticias Repretel.

La salida y despedida, este miércoles, de Patricia Figueroa de la revista matutina de canal 6 fue uno de los motivos que dieron de qué hablar sobre la televisora de La Uruca en los últimos días.

Pero este 31 de enero, la empresa televisiva también le dijo adiós a otra de sus figuras más queridas, solo que a diferencia de Figueroa, ella sí se fue del todo.

Se trata de Diana Rosa, quien ganó mucha popularidad durante el tiempo que trabajó como periodista de Informe 11: Las Historias, donde hizo famosa la sección “El mito tico”.

Rosa había entrado a trabajar en Repretel hace 12 años en la parte de producción, pero como tenía tanto ángel para las cámaras le dieron chance en Informe 11, y ya después regresó a trabajar detrás de cámaras.

Diana es muy querida en la empresa, principalmente por los presentadores porque ella era quien les hablaba al oído desde la cabina de realización y les daba las indicaciones de lo que tenían que hacer.

Diana Rosa es muy recordada por sus años trabajando en Informe 11: Las Historias, donde hizo famosa la sección "El mito tico". (Cortesía)

Por la familia

La productora explicó a La Teja que con todo el dolor del alma renunció a Repretel porque su esposo trabaja en Guatemala con el club de fútbol Comunicaciones y ya se les estaba complicando el vaivén de visitarse, más ahora que son papitos de Sebastián, un bebé de siete meses de nacido.

“Desde que nos casamos nos la hemos jugado de que nos vemos siempre, yo voy o él viene; pero ahora se nos complica porque acabamos de tener un bebé. Hemos meditado las cosas y lo que decidimos es que lo mejor es que estemos juntos para que él esté con el niño. Nos vamos a ir a Guatemala; por eso tuve que tomar la decisión de dejar la empresa”, contó Diana a este medio.

Este miércoles fue su último día de trabajo en Repretel y mañana 1 de febrero se va para el país que será el nuevo hogar de ella y su familia.

“Gracias a Dios quedé con las puertas abiertas con esta empresa que ha sido mi casa y para la que solo tengo agradecimiento en mi corazón. Quedé a la disposición de colaborarles en proyectos especiales porque ahora no puedo estar al cien por ciento porque no me lo permite la logística familiar”, refirió.

Diana Rosa tenía mucha cercanía con los talentos de Repretel, a quienes les hablaba al oído. (Cortesía)

Diana Rosa es de nacionalidad salvadoreña y en Costa Rica llevaba viviendo el tiempo que trabajó en La Uruca (12 años). Su esposo es costarricense, por lo que la joven ya se había arraigado bastante en nuestro país.

Por lo anterior es que Diana asegura tener una mezcla de sentimientos, pues dejará el país que la acogió por tantos años.

“Me duele muchísimo porque Costa Rica ha sido mi casa. Realmente siento demasiado amor por el país y la gente siempre fue muy especial conmigo. Siempre me hicieron sentir en familia. Ahora que me voy he recibido muchos mensajes de personas y me siento con emociones encontradas; contenta porque el paso que voy a dar es por mi familia, pero triste por dejar el país”, afirmó.

En Guatemala la pareja tiene casa y en Costa Rica también. La de aquí la van a dejar, como dicen, por aquello.

“Vamos a dejar todo lo que tenemos aquí porque mi esposo es de acá y la idea es regresar a este país, que es nuestro hogar, en algún momento. Además de que la familia de mi esposo está aquí”, agregó.

Adiós que duele

Diana dijo que la decisión de salir de Repretel fue solo por ese cansancio que tenía de estar viajando todos los meses a Guatemala durante los últimos tres años.

La productora y realizadora mencionó que con su adiós de Repretel extrañará muchas cosas, principalmente a compañeros de la talla de Ginnés Rodríguez, Lussania Víquez, Ítalo Marenco o Andrés Zamora (Padre Mix), quienes se acostumbraron a que su dulce voz les hablara directo al oído.

Diana Rosa dice que dejar a sus compañeros es lo más triste de su adiós. Padre Mix fue uno de los que trabajó con ella. (Cortesía)

“De la televisión voy a extrañar a mis compañeros, cada proyecto que hacía porque realmente yo soy muy apasionada por mi trabajo. Voy a extrañar eso de sentirme como en familia, porque yo no me llevo mal con nadie del canal. Extrañaré dejar a mi familia laboral y a los presentadores que los quiero mucho”, resumió.

Sobre el gran cariño del público que logró echarse a la bolsa cuando trabajó en Informe 11: Las Historias como periodista, aseguró sentirse bastante privilegiada y agradecida.

“Me siento muy privilegiada porque sé que es muy difícil llegar a los corazones de las personas y, siendo yo misma, traté de ganarme el cariño de la gente. Las mismas personas me lo decían. Es un regalo de Dios ganarse a las personas y llegar a ellas”, terminó.

Diana y su voz también fueron muy cercanas a la gente porque en los últimos años también fue la voz comercial de la empresa.