Una de las voces que marcó una generación falleció este miércoles

Christine McVie de la banda Fleetwood Mac tenía 79 años. (STEVEN FERDMAN/AFP)

La cantante y compositora del grupo británico de rock clásico Fleetwood Mac, Christine McVie, falleció este miércoles a los 79 años tras afrontar una breve enfermedad, anunció su familia.

McVie fue intérprete y compositora de algunas de las canciones de pop-rock más conocidas de la banda, algunas de ellas galardonadas con premios Grammy, como “Little Lies”, “Everywhere”, “Songbird” o “Don’t Stop”.

En un mensaje en la red Facebook, su familia anunció que la cantante tuvo una muerte “tranquila” en un hospital el miércoles por la mañana, tras haber padecido “una breve enfermedad”. “Estuvo acompañada por su familia”, añadió la publicación.

Fleetwood Mac, formada en Londres en 1967, fue una de las bandas más conocidas a nivel internacional durante las décadas de 1970 y 1980.

Este grupo, que fue honrado en la Hollywood Walk of Fame en 1979 e incluido en 1998 en el Rock and Roll Hall of Fame, vendió más de 100 millones de discos en el mundo.

“No tenemos palabras para describir nuestra tristeza. (...) Ella fue la mejor música que se puede tener en una banda y la mejor amiga que se puede conocer en una vida”, aseguró el grupo británico en un mensaje en su cuenta de Twitter.