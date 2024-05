Una ExA todo dar confesó que está muy enferma

Krystel Byers se dio a conocer en el desaparecido programa A todo dar.

Krystel Byers fue una de las bailarinas más populares del programa A todo dar de Repretel y ahora mantiene preocupados a sus seguidores, debido a su extrema delgadez.

La exmodelo reveló, en su cuenta de Instagram, que está muy enferma, motivo que causa su actual estado físico.

La excompañera de programa de figuras como las hermanas Nadia y Nicole Aldana, Gipzy Montoya y Carolina Zeledón, empezó a hacer unos “en vivos” en redes como “sanación mental” esta semana en los que habló de su padecimiento.

Byers, de 43 años, contó que ha estado experimentando cambios hormonales y que le diagnosticaron fatiga crónica, lo cual se ha convertido en “una batalla bastante fuerte porque no soy yo”.

LEA MÁS: Nicole Aldana se mostró sin gota de maquillaje y sorprendió con la diferencia

Krystel Byers, de ‘A todo dar’, revela que padece fatiga crónica

Además, reconoció que esto hizo que tomara la decisión de esconderse (no hacer más publicaciones en redes) porque sentía mucho miedo y le daba vergüenza mostrarse así.

“He estado muy enferma, tengo problemas hormonales, me da mucha vergüenza y me cuesta mucho expresarme, pero he estado sin energía, depresiva, sin apetito, no he podido hacer ejercicio. Tengo fatiga crónica, me dijeron, he perdido muchísima masa muscular, tengo el metabolismo acelerado y me cuesta mucho mantener el peso. Ha sido una batalla dura, pero bueno”, dijo en su video.

Krystel Byers está casada con el estadounidense Adam y tienen un hijo en común llamado Rocky. Archivo

Según comentó Krystel, ella quiso hacer pública su situación de salud para abrir un espacio “de sanación”, ya que sabe que no solo ella enfrenta una situación así y a veces es importante hablar del tema y generar conciencia que la parte mental también es importante y que se debe cuidar.