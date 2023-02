¿Una historia de amor para San Valentín? Esta es la de Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora

Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora conformaron una linda familia a pesar de las dificultades. Instagram

No cabe dudas que la pareja conformada por Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora se ha convertido, en los últimos años, en un ejemplo de amor incondicional, a pesar de las dificultades.

Los enamorados llevan 13 años desde que caminaron hacia el altar, pero 22 desde que decidieron amarse.

En ese tiempo les ha pasado de todo, entre eso la llegada de sus dos hijos, Luciana y Marcelo, y la lucha contra el tumor en el ojo que ha tenido Gera, por el cual ha tenido que ser operado en ocho ocasiones, las cuales le han afectado física y emocionalmente.

Ginnés sigue igual de enamorada que el primer día y por eso quisimos conversar con ella para conocer su secreto.

- Cuéntenos un poquito de su historia de amor...

Somos del mismo barrio, crecimos a 300 metros de distancia, en barrio Fátima de Heredia, y él me lleva a mí seis años. Cuando se está chiquillo sí es una diferencia importante, pero como yo me llevaba muy bien con los hermanos de Gerardo, por ahí fui conociendo más a la familia.

Luego coincidimos en el coro que fundó el hermano, el Laus Deo, y ahí cantábamos juntos. En eso yo entré a la universidad a estudiar periodismo y curiosamente desde eso él empezó a ser muy atento con lo que yo necesitara, llegaba mucho a la UCR y me invitaba a almorzar, digamos que fue un proceso de un año antes de que nos hiciéramos novios, con una declaración de amor muy linda.

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez llevan más de 22 años juntos. Facebook

- Prácticamente la mitad de sus vidas han estado juntos...

Sí, hasta un poquito más porque yo tengo 40.

- ¿Cómo es un San Valentín después de tantos años en que han tenido dificultades, enojos, hijos y más?

Bueno, este 14 cayó entre semana, entonces un poco más difícil por los chicos, pero siempre procuramos sacar el ratito. En este caso, lo vamos a hacer el domingo siguiente (19), que vamos a tener una tardecita con vinitos, tapitas y música en un lugar en San Joaquín de Flores, sobre todo para disfrutar nuestra compañía.

- ¿Disfrutan mucho estar juntos?

Sí, si hay algo que nos ha mantenido juntos en estos años es que la pasamos muy bien cuando estamos juntos. Esos momentos de hablar de cualquier tema se vuelven interesantes, esas oportunidades alejados de Marcelo y Luciana nos permite tener conversaciones llenas de risas, de anécdotas y momentos que nos permiten reconectar.

- ¿Siente que se han convertido en un ejemplo de cómo es el amor incondicional?

Sí, recibo muchos mensajes de gente que dice que me admira mucho, que me topa en la calle, principalmente señoras que me dicen que me tienen en sus oraciones. Yo lo tomo como un halago, pero también lo veo como una responsabilidad, somos instrumentos de Dios, que Él se encarga de ponernos en el camino de algunas personas para darles motivación y que puedan enfrentar sus propias situaciones y, si es así, pues bienvenido sea, yo seguiré compartiendo mi vida y si de algo les ayuda, es maravilloso.

- ¿Cómo es ser la pareja de una persona que ha pasado por tantas dificultades con su salud? ¿Le toca ser fuerte por los dos?

Bueno, en mi caso, yo creo que Gera es tan carga que aún en estas situaciones él también me da apoyo a mí, él se encarga de motivarme y de motivarse él y a toda la familia. No me ha tocado llevar el barco sola, aquí es todo en equipo, en familia, por supuesto que hay días en que siente uno que bota el tapón, hay días muy fuertes, de mucho trabajo o noticias inesperadas, que hacen que sienta que ya no se puede más, pero ahí es donde aparece un ángel, ya sean mis hijos, mi hermana, mis cuñados o hasta un doctor, hacen que no sintamos que todo está sobre nosotros.

Ginnés Rodríguez dice que Gerardo le da fuerzas para seguir luchando.

-¿Cómo hacen para después de tantos años juntos les siga entreteniendo pasar ratos juntos?

Cada vez se hace más complicado por el tema de los niños, antes las siestas de las tardes nos permitían tomarnos un cafecito en paz, pero ya no. Entonces encontramos en lo cotidiano ese momento, a veces esas conversaciones ocurren lavando platos o haciendo oficio, tampoco es que programamos mucho, por supuesto que es muy bonito, pero está en el día a día sacar el ratito para hablar y sentir que tenemos a nuestro mejor amigo ahí para contar

- ¿Tiene algún San Valentín inolvidable?

Vieras que Gera siempre fue muy creativo, con este tema de las operaciones ha sido más complejo, pero él era de hacerme un camino de corazones en la casa, que tenía que seguirlo y ahí me encontraba pistas, eso es maravilloso.

- ¿Qué mensaje le da a las parejas para este 14 de febrero?

Que aprendamos a valorar a nuestras parejas con sus virtudes y defectos. A veces idealizamos a las personas y pensamos que son perfectas y no, no necesitamos que esté el príncipe azul para que la relación funcione. Hay que aprender a escuchar y a concentrarnos en lo que nos enamoró porque todos tenemos defectos, pero las cosas buenas también prevalecen.