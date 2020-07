Un amigo me dijo que me necesitaba en frente de una cámara y yo no le creía. Me dijo que estaba la propuesta y que si no hacía plata era porque no quería. Acepté y me gustó mucho porque saqué a la luz mi personalidad y ese ha sido el éxito de mi carrera hasta ahorita, mostrar lo que soy y eso le ha gustado mucho a la gente, también me ha permitido mostrar un poco la ropa que vendo.