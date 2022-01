Una periodista llena de lindas experiencias llega a “Conexión Fútbol”

Merlyn Villarreal lleva un estilo de vida saludable y eso se le nota. Instagram.

La periodista Merlyn Villarreal está llena de lindas experiencias profesionales, las cuales le dieron la oportunidad de convertirse en uno de los flamantes fichajes del programa “Conexión Fútbol” de Repretel, este año.

Ella ha estado en varios de los partidos más importantes del mundo, en una mejenga histórica para Keylor Navas, y hasta fue parte de un conocido programa a nivel mundial como “El Chiringuito”.

La bella muchacha, vecina de San Rafael de Alajuela y de 32 años, se une a la periodista Mary Escalante y al técnico Hernán Medford como las nuevas caras del espacio. Merlyn antes pasó por Tigo Sports.

Merlyn cuenta que siempre ha sido aficionada al deporte rey y mientras las otras niñas jugaban con muñecas, ella estaba tirándose las mejengas.

Merlyn Villareal Merlyn Villarreal ha estado en grandes escenarios del fútbol. Instagram

–¿Quién es Merlyn?

Es una mujer que vive el fútbol al cien por ciento, desde que estaba pequeña me encantaba, mis papás incluso pensaban que yo iba a ser futbolista porque cuando mis hermanas andaban jugando con muñecas, yo me sentaba a ver partidos con mi papá, es una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre.

Me considero simpática, divertida, me gustan los retos y proponerme metas.

–¿Ve el fútbol como un trabajo?

No, nunca lo he visto así, de hecho a mí mucha gente me cuestiona que por qué si no estaba ejerciendo como periodista pasaba viendo partidos.

–¿Cómo ha sido su trayectoria?

Yo saqué bachillerato en periodismo en el 2013 y ejercí un tiempo, pero tenía que seguir trabajando para sacar mis responsabilidades. Estuve en canal 44, en el 9 y después me salió una oportunidad en mercadeo donde las condiciones eran más favorables, pero no me desligué del todo. Siempre tenía ofertas, pero el tiempo no me lo permitía, aunque hacía algunas colaboraciones, gracias a que tenía la oportunidad de viajar para ver partidos internacionales.

Merlyn Villarreal, Hernán Medford y Mary Escalante son los nuevos fichajes de "Conexión Fútbol". Cortesía

–¿Cómo así?

Sí, he podido ir a ver partidos de la Champions League y de La Liga española, de hecho, fueron experiencias que me marcaron, porque uno de esos fue el primer partido de Keylor Navas jugando para el PSG contra el Real Madrid, ver al estadio Bernabeú coreando el nombre de él siendo visita fue increíble para uno como tico. Además estuve en el primer clásico que jugó él contra el Barcelona en España, también pude estar en el programa El Chiringuito de Jugones, tengo fotos con Joseph Pedrerol y viajé a México a ver a la selección en el Azteca, todo eso lo hice con mis ahorros y gracias a la pasión que tengo por el fútbol.

–Son experiencias que pocos periodistas deportivos tienen...

Sí, eso me decían mis exjefes Kristian Mora y José Alberto Montenegro, que mucha gente del medio no ha podido y es algo que me dejó bastantes amistades y contactos, incluso pude conocer al community mánager del PSG para Latinoamérica, que me ayudó con varias notas cuando Messi fichó por el París.

–¿Le costó mucho cambiar de casa?

Yo había firmado un contrato con Tigo porque venían cosas nuevas, pero me contactaron de Repretel porque querían tomarme en cuenta para la nueva temporada de Conexión Fútbol y fue como una montaña rusa porque las dos son grandes empresas, les guardo mucho respeto, pero creo que esta oportunidad se da una vez en la vida y había que tomarla. Algo importante es que no afecta mi horario de trabajo como mercadóloga ni en logística.

–¿Cuál es la meta para el 2022?

Posicionarme en Conexión Fútbol y tocar puertas en otros programas de Repretel.

–¿Cuál juego está deseando jugar?

A mí me encanta el ring, donde dos personas dan su posición sobre un tema.