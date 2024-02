Una sexi Melania Villalta se destapa en Festival Picnic a hablar de su romance con Jeikel Venegas

Melania Villalta fue una mezcla de sensualidad y glamour en el Festival Picnic. (Jorge Navarro para La Nación)

Aunque evita hablar de su vida privada, la modelo Melania Villalta rompió su regla este sábado y en media fiesta del Festival Picnic se refirió al romance que tiene desde hace varios meses con el futbolista del Club Sport Cartaginés, Jeikel Venegas.

Tan sensual y simpática como siempre, la presentadora de VM Latino reconoció lo feliz que está con el jugador brumoso, con quien la prensa la comenzó a relacionar desde finales de agosto del 2023.

Mes y medio después de ese rumor, la pareja confirmó su noviazgo con una fotografía que compartieron juntos en Instagram en una playa de Limón durante el eclipse solar que hubo en octubre.

Desde entonces, los enamorados se dejan ver en redes sociales en ocasiones especiales, pero le “huyen” a la prensa para hablar más allá, hasta este sábado, cuando la guapa dio una entrevista a La Teja mientras disfrutaba y trabajaba en el Festival Picnic.

Villalta andaba solita, ya que Jeikel no la pudo acompañar porque está concentrado con el Cartaginés para el partido de este domingo contra Liberia, en el estadio Fello Meza.

-¿Qué es lo mejor del Festival Picnic?

Creo que todo, pero a mí me encanta el reguetón y bailar, entonces vengo a eso. Vine solo a esta fecha porque tuve un inconveniente de horario la semana pasada, pero hoy (sábado) sí vine a darla toda y eso es lo importante.

Eligió un look bastante sexi para Picnic, ¿por qué tanta sensualidad?

Yo tengo un dilema con Picnic y con todos los eventos en general porque siempre dicen que la clave es la comodidad, pero a mí me gusta más el glamour. Para este “outfit” decía que estas botas eran lo ideal y prefiero verme linda que ponerme tenis.

Melania Villalta y Jeikel Venegas desnudaron su amor a mediados de octubre del año pasado. (Instagram)

¿Con cuál artista se vino a pegar la fiesta?

Con Greeicy (cantante colombiana), siento que ella va a ser el mujerón que arrasará en esta segunda fecha y también J Balvin, que es full perreo y yo soy team perreo, entonces lo estoy esperando (a Balvin).

¿Vino sola o anda con su pareja, Jeikel Venegas?

Quisiese haber venido acompañada para bailar y pasarla mejor, pero me tocó venir solita, con mis compañeros del canal (VM Latino).

¿Cómo va esa relación con Jeikel?

Superbién. Superilusionada. Me habría encantado estar con él (con Jeikel) pero hay que enfocarse en otra cosa. Las prioridades profesionales de él ahorita son otras y, obviamente, eso se respeta; pero mientras yo vengo a disfrutar y a pasarla superbién.

¿Por qué les costó tanto reconocer la relación públicamente?

Lo que pasa es que al inicio uno se conoce y es más personal y más privado. Ya llega un punto en que la gente se da cuenta y, de todas maneras, por trabajar en este medio como que siempre van a haber comentarios. Creo que ahorita sabemos cómo manejar esta situación.

¿Qué es lo mejor de Jeikel?

¡Uhhh! (ríe). Él tiene muchas cosas, pero lo que me encanta de él es que tiene un carisma y una personalidad impresionante. Él es demasiado linda persona y no solo conmigo sino en general, siempre cae bien y siempre es un persona humilde, honesta y conmigo es una persona supercariñosa. Además está muy guapo.

La vemos apoyándolo mucho en los estadios…

Cien por ciento. La gente que está ahí cerquita ya está acostumbrada a verme. Siempre tengo como prioridad apoyarlo y es algo mutuo. Nos apoyamos en nuestras carreras profesionales y soy la fan número uno. Siempre estoy lista en el estadio para verlo.

¿Usted era aficionada al Cartaginés o cambió por amor?

Voy a ser honesta porque si miento me queman en redes sociales: siempre he sido del Herediano por mi familia, pero en este momento estoy en una relación con él y es algo estable y entonces el apoyo es completo. Además, soy de Cartago y no me molesta. Apoyo al equipo cien por ciento.

Melania Villalta fue bailarina de El Chinamo. (Instagram)

¿Entonces dejó de apoyar al equipo florense?

Ya a Herediano lo dejé de lado (risas).

¿Qué planes tienen como pareja?

Muchos. Él es una persona que siempre tiene ganas de crecer y yo también estoy en una etapa que quiero ir constantemente mejorando a nivel profesional y de estudios y uno quiere siempre una persona que esté al lado apoyando, creciendo y demás. Tenemos muchos proyectos a nivel de pareja y personal, pero somos de las personas que no nos encanta exponerlo antes de que se den por el bien de la privacidad.

