Una tica destaca en documental de Netflix que ha dado mucho de qué hablar en el mundo

Lea Rodríguez Baltodano (centro, de frente) es la tica que actúa en el documental de Netflix sobre los neandertales. (Cortesía)

Una tica que lleva viviendo fuera de Costa Rica 32 años y a la que el “pura vida” le sigue poniendo la piel de gallina, participa en el documental “Secreto de los neandertales”, que llegó a Netflix hace pocas semanas.

Lea Rodríguez Baltodano –artísticamente conocida como Lea Neon– es parte del elenco de esa producción que tanto ha dado de qué hablar en el mundo y que en Costa Rica estuvo por varios días entre lo más visto del país.

Durante casi hora y media, el documental donde actúa la costarricense indaga los misterios que rodean a los neandertales, quienes históricamente se dice que fueron los parientes más cercanos de los homosapiens; es decir, de los seres humanos.

En la producción, Lea asumió el rol de la matriarca de los homosapiens y lideró el grupo de esa especie humana que tuvo el primer contacto con el último grupo de neandertales que, según el programa, se han encontrado.

Lea Rodríguez Baltodano (der.) junto a una amiga suya de África que también participó en el documental. (Cortesía)

Quedó marcada

Según dijo la costarricense a La Teja, aunque su participación en el documental fue pequeñita, el papel la marcó muchísimo porque recordó a sus ancestros en Costa Rica y la puso a reflexionar sobre la relación actual del ser humano con la naturaleza.

“No fue un rol grande pero sí el que más me conmovió de los trabajos que he hecho. Todo el tiempo (en las grabaciones) me sentí con la piel de gallina porque, de alguna manera, me sentí identificada. Es conmovedor saber que fue nuestro pasado y entrar en contacto con las cosas de cómo vivíamos y de cómo éramos”, dijo Lea, de 50 años.

Fue tal el sentimiento que le provocó ese papel, que Neon reconoció que durante las grabaciones se alejó del equipo de producción para caminar a la cima de la montaña de Croacia donde se grabó el documental y reflexionar sobre eso.

“El aprendizaje de este proyecto es que la vida hay que vivirla conectada con la naturaleza. Es algo difícil, más en estos momentos de la historia, pero es tener presente que nosotros necesitamos de la naturaleza como la naturaleza de nosotros. Es una lástima que eso se haya perdido y que estemos desconectados completamente de los orígenes y del significado que la naturaleza representa para nosotros los seres humanos”, mencionó.

La nacida en Golfito de Puntarenas pero de papás guanacastecos contó a este medio que su participación en el documental de Netflix llegó gracias a los muchos contactos que tiene en esa parte del mundo.

Lea Rodríguez Baltodano tiene 50 años y también ha trabajado como modelo. (Cortesía)

Por amor

Lea se fue de Costa Rica en los primeros años de la década de los 90 enamorada de un austríaco. Para entonces ella tenía 18 años y reconoce que ni él ni ella se fueron con la intención de quedarse viviendo allá, sino de regresar y hacer vida aquí.

Allá, la situación laboral cambió para su exgalán y, por amor, ella se quedó viviendo en ese país. Estudió diseño de modas, se inició como modelo y trabajó como decoradora de interiores.

Eso sumado a su particular belleza latina la hizo muy cotizada en ese lado del mundo y así se fue ganando la fama que, años después, la fue llevando a producciones televisivas de la calidad de este documental de Netflix.

Austria era muy fría comparada con el clima de su Tiquicia adorada, que visitó por última vez hace 13 años y a la que espera regresar para unas vacaciones con sus hijos este fin de año.

Costarricense participa en documental de Netflix

Debido a ese clima consideró irse a Marsella, en Francia, pero después conoció a un croata que la enamoró, con el que se casó y se fue a vivir al país de él desde hace casi 20 años.

Arrastró los contactos y fama que había ganado con su faceta como modelo y estando ahí fue cuando le comenzaron a salir las grandes oportunidades, las cuales rechazó porque su exesposo croata era muy celoso.

Rechazó participar como extra en las mediáticas series Game of Thrones y Vikingos por los celos de su ex, pero ahora que está soltera y con sus hijos grandes, no desaprovecha los proyectos que tocan a su puerta.

Por ejemplo, además del documental en Netflix, participó en la serie Jack Ryan de Amazon Prime y con uno de sus hijos también fue parte de la intro del Final Fantasy 16 de Play Station. También, junto a su hija Aurora, será parte de una película que se estrenará en el último cuatrimestre del año, pero de la que no puede decir nada por ahora.

“La agencia me conocía y estaban interesados en mí porque iban a necesitar personas de piel oscura, como la de los primeros homosapiens y me llamó la atención y al final de todo se dio”, resumió Lea sobre su participación en Secretos de los neandertales.

Otra cosa que pesa en todas esas oportunidades que le llueven son los idiomas que habla: inglés, alemán, español, portugués, croata e italiano, algo crucial para moverse en esa industria en esas latitudes.

Lea Rodríguez Baltodano con parte de elenco del documental de Netflix. (Cortesía)

Siempre en el “cora”

Y aunque su vida prácticamente la construyó durante los 11 años que vivió en Austria y los 21 que lleva viviendo en Dalmatia, en Croacia, a la Costa Rica de sus amores no la ha olvidado nunca; es más, sus cuatro hijos hablan y entienden español porque ella siempre pensó en que se pudieran comunicar bien cuando vinieran de visita a Costa Rica.

“En Costa Rica están mis raíces y esas raíces no se pueden arrancar, están ahí y las llevo conmigo hasta la muerte y la sangre indígena que llevo por dentro es muy fuerte. Yo no entiendo cómo hay gente que sale del país y que a los dos años regresan hablando inglés porque se les olvidó el idioma, esa gente a mí me cae mal, y siempre dije que me daría vergüenza que mis hijos lleguen a Costa Rica y no puedan hablar con sus abuelos. Yo nací costarricense y me muero costarricense”, sentenció.