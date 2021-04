Un poco ermitaña, me gusta estar sola y en la casa, así que si no tengo que trabajar estoy en la compu buscando qué hacer. También soy muy alegre y positiva, me gusta hacer feliz a las personas y me fascina bailar, antes me dedicaba a eso en los bares y de hecho, una vez fui campeona centroamericana en una competencia de salsa que se realizó hace varios años en el país.