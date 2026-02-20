Universidad de Costa Rica reacciona al nombramiento de Rodolfo González como director de Telenoticias

Los saludos y felicitaciones para el nuevo director de Telenoticias, Rodolfo González, no paran desde que Teletica anunció oficialmente su nombramiento el martes anterior.

Desde televidentes y colegas hasta instituciones académicas se han sumado a los buenos deseos para el periodista en esta nueva etapa dentro de canal 7.

Rodolfo González era el director y presentador de 7 Días. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

UCR felicita a Rodolfo González por su nombramiento

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica fue uno de los primeros en pronunciarse, ya que González también es abogado de profesión.

Ahora se sumó la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, donde el comunicador se graduó y actualmente se desempeña como docente.

“¡Felicitaciones! A nuestro graduado y docente Rodolfo González por su nombramiento como director de Telenoticias”, publicó la escuela universitaria.

González trabaja en la televisora del trencito desde 1998 y cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo nacional. Presentaba y dirigía 7 Días.

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR felicitó así a su graduado y docente tras su elección en Teletica. Fotografía: Facebook. (Facebook ECCC/Facebook ECCC)

Sustituye a Ignacio Santos tras 28 años

Rodolfo asumirá el puesto que ocupó Ignacio Santos durante 28 años.

Santos anunció el martes su salida de Telenoticias, cerrando así una etapa que marcó una era en la televisión costarricense y en el periodismo informativo del país.

El nombramiento de González representa el inicio de un nuevo capítulo para el noticiero más influyente de Costa Rica.

